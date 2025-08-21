الصين والهند تتفقان على عودة الرحلات الجوية المباشرة.. وتدرسان ترسيم الحدود

اتفقت الصين والهند على استئناف الرحلات الجوية التجارية المباشرة، المعلقة بين البلدين منذ خمس سنوات، «في أقرب وقت ممكن»، على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن الطرفين «اتفقا أيضاً على تسهيل إصدار تأشيرات الدخول للسياح والشركات ووسائل الإعلام وزوار آخرين بالاتجاهين»، ليشكل ذلك دليلاً إضافياً على تحسن العلاقات، الذي تم التركيز عليه خلال زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى الهند حالياً، واتفق الطرفان على إقامة خط جوي مباشر في أقرب وقت ممكن، ووضع اللمسات الأخيرة على تحديث اتفاق للخدمات الجوية.

وأضافت «شينخوا» أن الجانبين اتفقا أيضاً على درس إمكان التقدم في مفاوضات ترسيم الحدود، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات، كما اتفق الطرفان على إعادة فتح ثلاث أسواق حدودية مشتركة.

وعلقت الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتوترات ثنائية، كما تراجعت العلاقات خصوصاً بعد مواجهة عنيفة بين جنود البلدين في عام 2020 عند الحدود المشتركة الممتدة على 3500 كيلومتر في منطقة «هملايا» والمتنازع على بعض الأجزاء فيها.

وفي أكتوبر الماضي، التقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الزعيم الصيني، شي جينبينغ، للمرة الأولى في غضون خمس سنوات، خلال قمة في روسيا.

ويتوجه مودي إلى الصين، نهاية أغسطس الجاري، للمشاركة في «قمة شنغهاي للتعاون»، لتكون أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى الصين منذ عام 2018.