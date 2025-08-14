الرياح القوية والجفاف يؤججان الحرائق في اليونان

أحكمت موجة حرّ خانقة قبضتها على أوروبا، ما ساهم في اندلاع حرائق، ودفعت النيران آلاف السكان لإخلاء منازلهم، وطلبت اليونان مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة أكثر من 100 حريق غابات، تؤججها الرياح القوية والجفاف، فيما اندلعت أخطر تلك الحرائق في جزيرة زاكينثوس السياحية الشهيرة، وفي أجزاء من غرب اليونان بينها منطقة أخيا، حيث تم إخلاء نحو 20 قرية، وفق مسؤولي الإطفاء.

بدأت موجة الحر الأسبوع الماضي، ولامست الحرارة 46 درجة مئوية في بعض مناطق اليونان، و42 درجة في العاصمة أثينا، ويوم السبت الماضي سجلت أعلى درجة حرارة في غرب اليونان في منطقة أميفلوخيا، حيث بلغت 45٫2 درجة مئوية، وفق الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني. وتشمل الأضرار غابات، وأراضي زراعية، ومنازل، ومزارع ماشية، ومستودعات، ومركبات، وكنائس صغيرة، ومتاجر، في وقت انقطع التيار الكهربائي عقب تضرر محطة كهرباء فرعية محلية، كما أدت الحرائق التي اجتاحت مناطق ريفية وغابات قرب أربع قرى في زانتي إلى إصدار أوامر إخلاء باتجاه مدينة زاكينثوس.