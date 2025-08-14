34.5 مليار دولار لشراء متصفح «كروم»

قدمت شركة «بيربليكسيتي إيه.آي» عرضاً بقيمة 34.5 مليار دولار للاستحواذ على متصفح «كروم» التابع لشركة «غوغل»، المملوكة لـ«ألفابت»، وهو عرض منخفض لكنه يتجاوز قيمة الشركة الناشئة السوقية البالغة 14 مليار دولار.

وتهدف «بيربليكسيتي» من هذا الاستحواذ المحتمل إلى الحصول على أفضلية في سباق البحث بالذكاء الاصطناعي، عبر الاستفادة من قاعدة مستخدمي «كروم» التي تتجاوز ثلاثة مليارات شخص، وذلك في وقت تواجه «غوغل» ضغوطاً تنظيمية، وتخطط للطعن على قرار محكمة أميركية، العام الماضي، خلص إلى احتكارها البحث على الإنترنت من دون سند من القانون، وفقاً لوكالة «رويترز».