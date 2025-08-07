«طين» وانهيارات أرضية يجتاحان قرية «دارالي» في الهند

أعاقت الأمطار الغزيرة والطرق المغلقة جهود الإنقاذ في ولاية «أوتار كاند» الهندية، الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا، أمس، بعد يوم من فيضانات مفاجئة، وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان العشرات.

وقالت وسائل إعلام وسلطات محلية إن فِرَق الإنقاذ التابعة للجيش وقوات الاستجابة للكوارث واجهت صعوبة في الوصول إلى قرية «دارالي»، وهي منطقة سياحية شهيرة تُمثّل محطة توقف قبل الصعود إلى بلدة «جانجوتري»، وهي مزار هندوسي في منطقة أوتار كاشي.

وقال هارشافردهان، وهو كولونيل في الجيش الهندي يقود عمليات الإنقاذ، في منشور على منصة «إكس»: «عدد المفقودين غير معروف، لكن جهود الإغاثة استمرت طوال الليل، نحاول إنقاذ الناس ونقلهم إلى بر الأمان».

وقال رئيس حكومة ولاية «أوتار كاند»، بوشكار سينغ دامي، لوكالة الأنباء «إيه.إن.آي» إنه تم إنقاذ نحو 130 شخصاً، بحلول مساء أول من أمس.

وبثت قنوات إخبارية تلفزيونية مقاطع مصورة للطين، ومياه الفيضانات وهي تندفع إلى سفح جبل وتجتاح القرية، وتجرف المنازل والطرق، والناس يركضون للنجاة بحياتهم، وأظهر تحديث مصور، نشره مكتب رئيس حكومة الولاية، اجتياح الطين قرية «دارالي» وطمْر بعض المنازل.