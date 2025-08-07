هيروشيما.. 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية

أحيت هيروشيما ذكرى مرور 80 سنة على إلقاء الولايات المتحدة قنبلة ذرية على المدينة اليابانية، بإقامة مراسم شاركت فيها أكثر من 100 دولة، والتزم خلالها الحضور بدقيقة صمت للمناسبة، ففي صبيحة السادس من أغسطس 1945، وفي تمام الساعة 08:15، ألقت طائرة عسكرية أميركية قنبلة ذرية على هيروشيما، ما أسفر عن مقتل نحو 140 ألف شخص، وبعد ثلاثة أيام ألقت الولايات المتحدة قنبلة نووية أخرى على مدينة ناغازاكي في جنوب اليابان، ما أسفر عن سقوط نحو 74 ألف قتيل.

وهاتان الضربتان، اللتان عجّلتا بنهاية الحرب العالمية الثانية، هما الوحيدتان في التاريخ اللتان استُخدم فيهما سلاح نووي في زمن الحرب.