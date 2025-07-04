كولومبيا تضبط غواصة مُسيّرة لتهريب المخدرات

أفادت البحرية الكولومبية، بأنها ضبطت، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، «غوّاصة مُسيّرة» مخصصة لتهريب المخدرات، مشيرة إلى أن هذه الغواصة مزودة بهوائي «ستارلينك» وقادرة على نقل طن ونصف الطن من الكوكايين. ومنذ عقود تستخدم عصابات المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، غواصات لتهريب هذا المخدر إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات ضبط غواصة مُسيّرة عن بُعد. وقالت البحرية إن الغواصة المُسيّرة لم تكن عندما ضُبِطت على ساحل البحر الكاريبي في المياه القريبة من مدينة سانتا مارتا الشمالية، محمّلة بالكوكايين، مرجحة بالتالي أن تكون هذه إحدى رحلاتها التجريبية.