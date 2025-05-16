بنطال زيلينسكي ومنديل ماكرون يثيران الجدل على مواقع «التواصل»

أثارت صورة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موجة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ بعض المستخدمين أنه ربما كان يرتدي بنطاله بالمقلوب، حيث ظهر السحاب في الجزء الخلفي من البنطال، ما أثار العديد من التعليقات الساخرة.

وأظهرت الصور التي التُقطت خلال لقاء زيلينسكي وزوجته أولينا مع رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كييف، السبت الماضي، الرئيس الأوكراني وهو يقف بطريقة لفتت انتباه بعض المراقبين عبر الإنترنت.

وادعى أحد المستخدمين على منصة «إكس» أن «زيلينسكي يرتدي بنطاله على نحو معكوس»، لتنهال التعليقات الطريفة والساخرة من متابعين شككوا في مظهره أو سخروا منه، رغم غياب أي تأكيد رسمي لهذه المزاعم، وعلق أحد المستخدمين: «هذا أمر مضحك للغاية»، فيما قال آخر: «ربما ينبغي عليه ألّا يرتدي بدلة»، بينما أشار ثالث إلى أنه «ربما شق بنطاله من الخلف».

وتزامن هذا الجدل مع انتشار شائعة أخرى طالت الرئيس الفرنسي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهره في اجتماع مع قادة أوروبيين على متن قطار متجه إلى كييف، حيث يُزعم أنه التقط كيساً أبيض اللون من على الطاولة وخبّأه بسرعة، ما أثار تكهنات بين مؤيدي روسيا على الإنترنت، بأنه كان يخفي كيساً يوجد فيه مسحوق أبيض في إشارة إلى «الكوكايين»، لكن الإليزيه نفى هذه الادعاءات، مؤكداً أن ما بدا كأنه «كيس مخدرات»، لم يكن سوى منديل ورقي، وقال الإليزيه، في بيان نُشر عبر منصة «إكس»: «عندما تُصبح وحدة أوروبا تهديداً للبعض، يبلغ التضليل حداً يُرى فيه المنديل الورقي كأنه مخدرات»، وأضاف: «يجب أن نكون يقظين أمام محاولات التلاعب التي يقودها أعداء فرنسا، في الداخل والخارج». عن «ديلي ميل»