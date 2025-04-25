عضوان في الكونغرس الأميركي يستقلان طائرة خاصة بـ 15 ألف دولار للساعة

شوهدت عضو الكونغرس اليسارية في نيويورك، ألكساندريا كورتيز، وهي تغادر طائرة خاصة برفقة رفيقها في الكفاح السياسي، السيناتور بيرني ساندرز، بعد تنقلهما بين محطات حملة مخصصة للتنديد بالأثرياء.

ويُظهر مقطع فيديو من قناة «فوكس نيوز»، كورتيز وساندرز، وهما ينزلان من طائرة «بومباردييه تشالنجر 604»، على الرغم من انتقادهما الشديد للطيران الخاص.

وتعد «بومباردييه تشالنجر 604» طائرة فاخرة، تراوح كلفة تصنيعها بين خمسة وسبعة ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة استئجارها 15 ألف دولار للساعة.

واستقل الثنائي كورتيز وساندرز الطائرة الفاخرة لحضور سلسلة من تجمعات ساندرز التي حملت شعار «مواجهة الأوليغارشية»، والتي تهدف إلى «إجراء نقاشات جادة في جميع أنحاء أميركا»، ومواجهة «النخبوية ومصالح الشركات ذات النفوذ والسلطة الواسعين في هذا البلد»، وفقاً للموقع الرسمي للحملة.

ويطلب الموقع تبرعات للمساعدة في تمويل الجولة، التي يقول في تصريح مثير للسخرية، إنها تتطلب «موارد متواضعة» لتغطية نفقات السفر. ويهاجم الموقع أيضاً الأثرياء، كاشفاً أن «تمويل الحملة من قبل أصدقاء بيرني ساندرز (وليس المليارديرات)».

عدم المساواة

وزار عضوا الكونغرس مواقع عدة، منها توسون في أريزونا، ولوس أنجلوس، وسالت ليك سيتي، ونامبا في ولاية أيداهوـ وبيكرسفيلد في كاليفورنيا، وغيرها، للتحدث عن «شرور الثراء الفاحش وعدم المساواة في الدخل»، أمام حشود مشجعة.

وقالت كورتيز في أحد التجمعات الانتخابية: «علينا كمجتمع أن نختار ونصوت للديمقراطيين والمسؤولين المنتخبين الذين يعرفون كيف يدافعون عن الطبقة العاملة».

لابد أن الجولة تسير على ما يرام، فالسفر برفاهية على متن طائرة خاصة يعد في الواقع نقلة نوعية مقارنة بسفرياتها السابقة. وفي الشهر الماضي، شوهدت كورتيز وهي تسافر في الدرجة الأولى على متن رحلة تابعة لشركة «جيت بلو»، لحضور فعالية «محاربة الأوليغارشية» من مطار جون كينيدي في كوينز إلى لاس فيغاس، وهو ما وصفه المنتقدون بسخرية بأنه محاولة من عضو الكونغرس اليسارية لـ«محاربة عدم المساواة بكل جرأة».

ويبلغ سعر مقعد الدرجة الأولى على متن طائرة «جيت بلو» على المسار نفسه ما يزيد على 1100 دولار.

انتقادات

وسبق أن تعرض ساندرز لانتقادات بسبب شغفه بالسفر بالطائرات الخاصة، حيث استأجر واحدة على الأقل طوال فترة محاكمة الرئيس دونالد ترامب في عام 2020.

كما أنفقت حملة ساندرز أكثر من 221 ألف دولار على السفر بالطائرات الخاصة في الربع الأول من عام 2025 وحده، وفقاً لسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ويشير المنتقدون إلى ازدواجية ساندرز وكورتيز، وكلاهما مناصر معلن للبيئة، وهما يعلمان جيداً التأثير البيئي الكبير للسفر بالطائرات الخاصة.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن ساعة من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي لطائرة خاصة تفوق بكثير ما يطلقه شخص عادي في عام كامل.

وتستهلك طائرة «بومباردييه تشالنجر» التي يستخدمها عضوا الكونغرس اللذان يعلنان عن نفسيهما مدافعين عن المناخ، 365 غالوناً من الوقود كل 1.32 ساعة، بحسب مجلة «نايتشر كميونكايشن»، ما يجعل رحلتهما الجوية أعلى بكثير من المتوسط.

وأشارت المجلة إلى أن من يسافرون بانتظام على متن طائرات خاصة ينتجون ما يقارب 500 ضعف من الكربون سنوياً، مقارنة بالشخص العادي عالمياً. عن «نيويورك بوست»

تناقض صارخ

لطالما برزت ألكساندريا كورتيز كشخصية رائدة في حركة العدالة المناخية، إذ أدانت سابقاً استخدام الطائرات الخاصة بعبارات لا لبس فيها. وفي عام 2023 لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد المسؤولين التنفيذيين في الشركات، متسائلة: «كم طائرة خاصة يحتاج إليها هؤلاء الرؤساء التنفيذيون؟ إنها حاجة لا يمكن إشباعها.. إنه أمر غير مقبول».

لكنّ المنتقدين يقولون إن عضو الكونغرس تكرر الآن السلوك نفسه الذي كانت تحتقره سابقاً. وتقدر انبعاثات الطائرات الخاصة من ثاني أكسيد الكربون لكل راكب بما يراوح بين 10 و20 ضعفاً مقارنة بالرحلات التجارية، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي للنقل والبيئة.

وفي رحلة خاصة واحدة مدتها خمس ساعات، يمكن لطائرة «بومباردييه تشالنجر» أن تنتج أكثر من 25 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل ما ينبعث من المواطن الأميركي العادي في عام كامل.

هذا التناقض الصارخ يغذي اتهامات بالنفاق من كلا الجانبين السياسيين.

وسارعت اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونغرس إلى وصف كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز بـ«الاشتراكييْن المتصنعَين»، ساخرة من دعواتهما لكبح جشع الشركات أثناء الطيران بما يشبه قاعة اجتماعات فاخرة في الجو.

. ساندرز تعرّض سابقاً لانتقادات بسبب شغفه بالسفر بالطائرات الخاصة، حيث استأجر طائرة طوال فترة محاكمة ترامب.