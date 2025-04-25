الأميرة الدنماركية إيزابيلا تظهر للمرة الأولى بالتاج الملكي

بمناسبة يوم ميلادها الـ18، نشرت العائلة المالكة في الدنمارك صوراً رسمية جديدة للأميرة إيزابيلا، ابنة الملك فريدريك العاشر والملكة ماري، حيث ظهرت الأميرة للمرة الأولى مرتدية تاجاً ملكياً.

وقد التُقطت الصور بعدسة المصور ستين إيفالد، في قاعة الفرسان بقصر فريدريك الثامن، الواقع ضمن مقر إقامة العائلة الملكية في قصر أمالينبورغ.

وتم نشر هذه الصور عبر الموقع الرسمي للعائلة المالكة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالاً بيوم ميلاد الأميرة الذي وافق 21 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي، نشرت الأميرة، التي تحظى بشعبية واسعة، صورة أخرى عفوية تُظهرها وهي تمسك بهاتفها، مرتدية التاج وزيّها الرسمي.

ووجهت الأميرة في تعليق مرفق مع الصورة رسالة شكر، قالت فيها: «شكراً من القلب لكل من ساعدني بالاحتفال بيوم ميلادي الـ18»

وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها التوقيع على رسالة منشورة على حسابات العائلة المالكة في مواقع التواصل الاجتماعي باسم الأميرة إيزابيلا.

ووفقاً لما أعلنته العائلة المالكة الدنماركية، فقد أهدت الملكة السابقة مارغريت الثانية حفيدتها تاجاً نادراً مصنوعاً من أحجار الفيروز على شكل زهور الأقحوان، بمناسبة هذا الحدث المهم.

ويعرف التاج بنمط «الباندو»، وهو تصميم فرنسي يُرتدى بشكل أفقي أشبه بعصابة رأس، كما يتميّز بتصميمه الدقيق المزدان بالأحجار الكريمة، ويُعد إرثاً عائلياً عريقاً.

ويعود تاريخ هذا التاج إلى أواخر القرن الـ19، وكان ملكاً لولية العهد الأميرة مارغريت السويدية، التي ورثته عنها ابنتها الأميرة إنغريد، ثم نُقل إلى الدنمارك عقب زواجها من الملك فريدريك التاسع.

وما يُميز هذا التاج، كغيره من مجوهرات العائلة المالكة، هو قابليته للتحويل، إذ يمكن تفكيكه واستخدامه كسوار أيضاً.

وبحسب خبراء المجوهرات الملكية، فإن التاج جزء من طقم متكامل من المجوهرات الفيروزية.

اللافت أيضاً أن الملكة ماري، والدة إيزابيلا، كانت تمتلك أقراطاً ودبوساً مزخرفاً بالنمط الفيروزي نفسه، قدمتها لها الملكة مارغريت في يوم ميلادها الـ50، وقد استعارت الأميرة إيزابيلا هذه الأقراط لتكمل إطلالتها في جلسة التصوير، وكانت الملكة ماري قد ارتدتها من قبل خلال حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث في مايو 2023.

وقد ارتدت الملكة مارغريت، البالغة من العمر 85 عاماً، التاج الفيروزي ذاته في مناسبات رسمية سابقة، منها مأدبة عشاء على شرف الرئيس الصيني في عام 2012.

أما عن إطلالة الأميرة في الصور الجديدة، فقد اختارت فستاناً أنيقاً من «الساتان» البرتقالي من تصميم المصممة الدنماركية الصاعدة كارينا غرونينغ، ووضعت فوقه وشاح وسام الفيل الملكي، وصورة مصغّرة لوالدها الملك فريدريك العاشر، رُسمت بالألوان المائية على قطعة من عاج الماموث بواسطة الفنان البريطاني توم مولينر، وأُحيطت بإطار ذهبي يضم لآلئ بيضاء وزخارف ألماسية ترمز إلى وسام دانيبروغ. عن «ديلي ميل»

. العائلة المالكة في الدنمارك نشرت صوراً رسمية جديدة للأميرة إيزابيلا.

. تاج الأميرة يعرف بنمط «الباندو»، وهو تصميم فرنسي يُرتدى أفقياً أشبه بعصابة رأس.