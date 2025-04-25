كاميلا تغادر حفل عشاء غاضبة بعد إطراء تشارلز على جمال ممثلة

على الرغم من أن الملك تشارلز والملكة كاميلا متوافقان تماماً، واحتفلا أخيراً بالذكرى الـ20 لزواجهما، إلا أن هناك لحظات تسود فيها بعض المشاحنات بينهما، والتي تحدث عادة بين أي زوجين من حين إلى آخر.

ويُقال إن إحدى هذه المشاحنات وقعت في حفل عشاء عام، حيث ابتعدت الملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، عن الملك تشارلز، بعد أن أدلى بتعليقات متكررة حول جمال النساء.

ويُعتقد أن هذه الحادثة وقعت قبل سنوات، عندما كان الملك البريطاني أميراً لويلز، ويُعتقد أنه أدلى بهذه التعليقات عقب لقائه بالممثلة، كارلي نوريس، التي شاركت في مسلسلَي «إيست إندرز» و«أطباء» على قناة «بي بي سي»، بعد أن شاهدها هي وزميلاتها في مسلسل «ذا تشيلترن هاندردز» في ويست إند، وفي حديثه مع كارلي بعد العرض قيل إن تشارلز قال للممثلة إنها جميلة جداً.

وكشفت كارلي عن هذه الحادثة في «بودكاست تشيكين سوب»، هذا الأسبوع، الذي قدّمته نجمة مسلسل «الأطباء» السابقة إليزابيث ديرموت والش.

وقالت إن تعليقات الملك تشارلز حول جمالها، أدت في الواقع إلى انسحاب الملكة كاميلا غاضبة من حفل عشاءٍ لاحق في ذلك المساء، حضره بعضٌ من طاقم العمل، بمن فيهم الممثل الرئيس، إدوارد فوكس.

وأضافت كارلي: «كان تشارلز يتجول بين الحضور ليتعرف إلى الجميع، ثم اقترب مني وصافحني، وقال إني جميلة للغاية، وشكرته على إطرائه».

وتابعت: «خلال العشاء في وقت لاحق بعد ذلك، ظل تشارلز يتحدث بإسهاب عن جمالي، لدرجة أن كاميلا رمت بقوةٍ سكينها وشوكتها على الطاولة، وقالت: يا إلهي يا تشارلز، هلّا توقفت عن الحديث عن تلك الفتاة، ثم غادرت الغرفة وخرجت غاضبة».

ولم يتحدث الملك تشارلز أو الملكة كاميلا علناً عن هذه اللحظة، التي قيل إنها حدثت عندما كان تشارلز أميراً لويلز.

وزعمت أنابيل إليوت، شقيقة كاميلا، أن علاقة الملك تشارلز بالملكة يسودها التوتر قليلاً خلال عيشهما معاً، ووصفت الملك والملكة بأنهما «متضادان تماماً»، ما يؤدي على ما يبدو إلى الكثير من «المزاج السيئ في المنزل».

ويقيم الملك والملكة بشكل رئيس في كلارنس هاوس بلندن، لكنهما يقسمان وقتهما أيضاً بين مساكن ملكية أخرى، بما في ذلك «هايغروف هاوس» في غلوسترشاير، وبيركهول في أسكتلندا.

وكشف إليوت أن «الملك تشارلز يُحب أن يهب نسيم بارد منعش من الخارج على منزله، وفي الوقت نفسه تُريد الملكة كاميلا أن تكون مساحات معيشتها دافئة ومريحة للغاية، وهذا يؤدي إلى صراع دائم بين الملك والملكة حول فتح النوافذ».

وأضافت إليوت: «هناك صراع دائم حول هذا الموضوع، فعندما يفتح تشارلز النافذة تتسلل كاميلا من خلفه وتغلقها»، وتسترسل بالحديث قائلة: «هناك الكثير من: (يا عزيزتي، لقد أغلقتِ النافذة).. (بلى، أغلقتها، لأننا جميعاً نتجمد من البرد)، وهكذا يستمر الكثير من المشاحنات»

وأكدت إليوت أن الملك عادةً ما ينتصر في هذه الناحية، لكن الملكة كاميلا تنتصر في معظم الأمور الأخرى. عن «إكسبريس» البريطانية

. كاميلا رمت بقوةٍ سكينها وشوكتها على الطاولة من شدة غضبها، وطلبت من تشارلز التوقف عن مغازلة الفتاة.