فنان روسي يكشف سر لوحة أهداها بوتين لترامب

بطلب من الكرملين، عكف الفنان الروسي المشهور، نيكاس سافرونوف، على رسم لوحة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نقلاً عن صورة فوتوغرافية التقطت له خلال محاولة اغتياله بتجمع انتخابي في بتلر في بنسلفانيا خلال يوليو 2024.

وفي مارس الماضي، أهدى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلك اللوحة لنظيره الأميركي.

وقد تسلم اللوحة مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، الذي وصفها في مقابلة مع مُقدّم «البودكاست»، تاكر كارلسون، بأنها «لوحةٌ جميلة» بريشة «فنان روسي رائد»، وأضاف أن ترامب «تأثر بها بشكل واضح».

لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل عمل تلك اللوحة علناً، حتى أتاح الفنان، الذي رسم العمل الفني، نظرةً شاملة على ملابسات تلك اللوحة، وأكد أن اللوحة التي أهداها بوتين لترامب تُظهر الرئيس الأميركي وهو رافع قبضته على المنصة، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها في تجمع انتخابي.

وقال سافرونوف في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» في العاصمة الروسية، موسكو: «كان من المهم بالنسبة لي أن أُظهر الدم والندبة وشجاعته خلال محاولة اغتياله»، في إشارة إلى الرئيس ترامب، مضيفاً: «لم ينهر أو يخف، بل رفع ذراعه ليُظهر تضامنه مع الشعب الأميركي وعودته له».

وسافرونوف مشهور بلوحاته الفنية التي تصور قادة العالم، حيث رسم عشرات الشخصيات العالمية، بمن في ذلك البابا فرنسيس الراحل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وشرح سافرونوف تفاصيل رسمه للوحة ترامب، بقوله: «زارني بعض الأشخاص الذين طلبوا مني أن أرسم ترامب كما أراه في الصورة الفوتوغرافية»، وأضاف أنه لم يكن يعرف في البداية هوية الأشخاص الذين زاروه، موضحاً أنه كفنان بارز «يزوره الكثير من العملاء الذين لا يخوضون في التفاصيل»، لكنه شك في أنهم من الكرملين.

وتابع سافرونوف: «عندما بدأتُ رسم اللوحة، أدركتُ أن هذه اللوحة يمكن أن تقرب بين بلدينا (روسيا وأميركا)، وقررتُ عدم تقاضي أي أموال، لأنني شككت في الغرض من هذه اللوحة».

وقال: «لاحقاً اتصل بي بوتين نفسه، ليخبرني أن لوحة ترامب الرائعة تُعدّ خطوة مهمة في تحسين علاقة روسيا بالولايات المتحدة».

هذه اللوحة التي أهداها بوتين لترامب مُعلقة الآن في البهو الكبير للبيت الأبيض، بعد نقل صورة رسمية للرئيس السابق باراك أوباما من الموقع، وأصبحت الصورة الدرامية لترامب وهو يرفع قبضته اليمنى، والدماء مُلطخة على وجهه، رمزاً للقوة في حملته الرئاسية. عن «سي إن إن»

. الفنان الروسي نيكاس سافرونوف رسم اللوحة بطلب من الكرملين.

. ستيف ويتكوف مبعوث ترامب أكد أن الرئيس تأثر باللوحة بشكل واضح.