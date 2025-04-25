الصين ترسل طاقماً جديداً إلى محطتها الفضائية

أرسلت الصين، أمس، طاقماً جديداً يضم ثلاثة رواد فضاء إلى محطة «تيانغونغ» المدارية، في مهمة مدتها ستة أشهر، تمثّل خطوة جديدة مهمة في إطار سعي بكين لتحقيق هدفها بإطلاق مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

وأعطى الرئيس الصيني، شي جين بينج، دفعة قوية لـ«الحلم الفضائي» الصيني الذي يهدف إلى إرسال طاقم صيني إلى القمر بحلول عام 2030، ثم بناء قاعدة عليه. وضخت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي، محاولةً اللحاق بالولايات المتحدة وروسيا، ما أدى إلى تعزيز هدفها بأن تصبح القوة التكنولوجية الأكبر في العالم، ويُفترض أن يجتاز هذا البرنامج الطموح مرحلة جديدة مع إطلاق مهمة «شنتشو-20» التي تنقل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة «تيانغونغ» الصينية.

ويقود الطاقم تشين دونغ، وهو عقيد في الجيش يبلغ من العمر 46 عاماً، حيث تعد هذه المهمة رحلته الثالثة إلى الفضاء، بعدما أصبح أول شخص صيني يمضي أكثر من 200 يوم في المدار عام 2022.

ويضم الطاقم أيضاً رائد الفضاء تشين تشونغروي، الطيار السابق في القوات الجوية (40 عاماً)، ووانغ جيه (35 عاماً) أول رائد فضاء من منغوليا الداخلية (شمال الصين)، وستكون هذه أول مهمة فضائية لهما، وتستمر المهمة ستة أشهر، سيجرون خلالها تجارب في الفيزياء وعلوم الحياة.

وسيتولى الطاقم تثبيت أجهزة حماية من الحطام الفضائي، وإجراء مهام في الفضاء الخارجي، ومناورات تحاكي تزويد المحطة بالوقود والصيانة.