ألمانيا تأمل في اتفاق لخفض «الرسوم الجمركية»

قال وزير المالية الألماني، يورج كوكيس، في مقابلة إذاعية، أمس، إن بلاده لاتزال تأمل توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتحقيق خفض في الرسوم الجمركية على الواردات، لكنها تدعم الإجراءات المضادة إذا فشل ذلك.

وأضاف كوكيس لإذاعة «دويتشلاند فونك»: «الموقف بسيط للغاية، الخطة الرئيسة أننا نريد التوصل إلى اتفاق، ويجب أن تنخفض التعريفات بدلاً من أن ترتفع»، لكنه أوضح أنه يدعم الخطة الاحتياطية للاتحاد الأوروبي لو لم ينفع ذلك، وهي اتخاذ إجراءات مضادة.

يشار إلى أن كوكيس يزور واشنطن حالياً، لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.