ريشي سوناك ينضم إلى جامعتَي «أكسفورد» و«ستانفورد»

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، ريشي سوناك، عن شغله وظائف جديدة في جامعتي «أكسفورد» و«ستانفورد»، بينما يتطلع إلى شق طريق جديد بعد توليه رئاسة الحكومة.

وقال إنه سينضم إلى كلية «بلافاتنيك» للحكومة في «أكسفورد» كعضو في دائرة القادة العالميين، إضافة إلى تولي «زمالة زائرة» في مؤسسة «هوفر» التابعة لجامعة «ستانفورد» في كاليفورنيا.

وأضاف سوناك، الذي درس الفلسفة والسياسة والاقتصاد في «أكسفورد»، قبل حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في جامعة «ستانفورد»، أنه «سعيد» بالانضمام إلى الجامعتين، مشيراً إلى أنه يخطط في الوقت نفسه للبقاء كنائب محافظ في البرلمان البريطاني.

وقال: «لدي عاطفة كبيرة لكل من (أكسفورد) و(ستانفورد)، فقد كنت محظوظاً بما يكفي للدراسة في كلتيهما، ولقد أسهما إيجاباً في حياتي ومسيرتي المهنية، وأتطلع إلى الإسهام في أبحاثهما الرائدة عالمياً في الأشهر والسنوات المقبلة».

وتعد تلك الوظائف هي الأولى التي يتولاها سوناك منذ خروجه من رئاسة الحكومة البريطانية، العام الماضي.

وبقبوله أدواراً في جامعات كبرى، فقد سار سوناك على خطى اثنين من أسلافه في «داونينغ ستريت»، حيث درّس توني بلير في جامعة ييل بعد فترة وجيزة من مغادرته رئاسة الحكومة، بينما أصبح غوردون براون «قائداً متميزاً مقيماً» في جامعة نيويورك.

وقال مستشار جامعة «إكسفورد»، اللورد هيغ، إن «خبرة رئيس الوزراء السابق، وفهمه العميق للتحديات التي تواجه الحكومات حالياً، سيكونان ذخراً عظيماً»، مضيفاً: «ثمة ارتباط عميق لريشي بجامعة (أكسفورد)، ومن الرائع أن نراه يعود إلى جامعته الأم للإسهام بهذه الطريقة الهادفة»، وتابع: «لا تساورني أي شكوك بأن أفكاره ستلهم الجيل المقبل من القادة الذين بدأوا الرحلة هنا في (أكسفورد)».

من جهتها، رحّبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، ومديرة مؤسسة «هوفر»، كونداليزا رايس، بتعيين سوناك في المؤسسة، قائلة: «ستساعد خبرته في السياسة الشاملة والتجربة العالمية على إثراء أبحاثنا لتحديد السياسات المهمة قدماً».

وأضافت: «تشترك الولايات المتحدة وبريطانيا بعلاقة خاصة، ونحن نتطلع إلى الأمام لتأثير هذا العمل على العديد من التحديات التي تواجه الأنظمة الديمقراطية خلال السنوات المقبلة».

يشار إلى أنه من ضمن الزملاء الزائرين المميزين في مؤسسة «هوفر»، وزير المالية البريطاني من حزب المحافظين السابق جورج أوزبورن، ووزير الخارجية الأسترالي السابق ألكساندر داونر، والمستشار السياسي السابق لسوناك، جون بيو. عن «تايمز»