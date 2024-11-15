ترامب: زيلينسكي أعظم بائع سياسة على وجه الأرض

خلال حملاته الانتخابية، انتقد المرشح الجمهوري وقتها، دونالد ترامب، ونائب الرئيس المنتخب، جيه دي فانس، إدارة الرئيس جو بايدن لإنفاقها مليارات الدولارات على المساعدات العسكرية لكييف في حربها مع روسيا، ودعمها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترامب خلال حدث انتخابي في جورجيا (بعد أن قدمت الولايات المتحدة بالفعل 60 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ بداية الحرب عام 2022): «في كل مرة يأتي فيها زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، يخرج ومعه 100 مليار دولار، أعتقد أنه أعظم بائع سياسة على وجه الأرض».

كما أعرب ترامب عن شكوكه في قدرة أوكرانيا على الفوز بالحرب، بينما أشاد بالقدرات العسكرية لروسيا، قائلاً: «لقد هزموا هتلر، وهزموا نابليون، وهذا ما يفعلونه الآن.. يقاتلون». وكرر ترامب توقعه بأنه سينهي الحرب، مخاطباً الجمهور: «سنظل عالقين في تلك الحرب ما لم أصبح رئيساً».

وكانت تعليقات ترامب مشابهة لتلك التي أدلى بها قبل يوم واحد في بنسلفانيا، حيث قال إن زيلينسكي يريد «فوز الديموقراطيين في هذه الانتخابات بشدة»، مضيفاً أن «أول شيء» سيفعله في حالة انتخابه هو الاتصال بزيلينسكي، والاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليقول لهما: «عليكما أن تبرما صفقة.. هذا جنون».

وأدلى ترامب بهذه التعليقات، بعد أن قال زيلينسكي لمجلة «نيويوركر» في مقال: «إن ترامب لا يعرف حقاً كيف يوقف الحرب، حتى لو كان يعتقد أنه يعرف»، في حين وصف زيلينسكي نائب ترامب (المفترض)، السيناتور جيه دي فانس (الجمهوري من أوهايو)، بأنه «متطرف للغاية».

وفي يونيو، وصف ترامب الرئيس الأوكراني بأنه «أعظم بائع سياسة في الوجود»، رداً على مساعي كييف لتأمين المزيد من التمويل الأميركي، وأخيراً أعاد نجل الرئيس الأميركي المنتخب، ترامب الابن، مقطع فيديو على موقع «إنستغرام»، يشير فيه إلى تعهد والده دونالد ترامب بقطع المساعدات عن كييف.

وكان الفيديو نفسه، قد نشرته من قبل المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين، وخاطبت فيه زيلينسكي، قائلة له: «لديّ وجهة نظر: أنت على بعد 38 يوماً من فقدان مخصصاتك».

وكان ترامب انتقد، في سبتمبر الماضي، زيلينسكي، وتفاخر مرة أخرى بأنه سينهي الحرب إذا أصبح رئيساً، وذلك رداً على انتقاد زيلينسكي الأخير له. عن «بوليتيكو»