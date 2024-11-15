إيلون ماسك «يهاجم» مسؤولاً كبيراً في «الناتو» انتقد إدارته لـ «إكس»

بعد تعيينه مستشاراً للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، هاجم إيلون ماسك مسؤولاً كبيراً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد أن شكك في إدارته لمنصة «إكس»، خلال حديث عن التضليل الإعلامي.

وأكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، الأدميرال الهولندي روب باور، خلال مؤتمر لـ«المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»، أنه «يدعم بشدة حرية التعبير»، لكنه لفت إلى أنه «ليس مقتنعاً بالضرورة بأن ما يفعله ماسك في (إكس) هو النهج الصحيح».

وحذّر من «التضليل والهجمات الإلكترونية.. التي تؤثر في الانتخابات»، مضيفاً أن شبكات التواصل الاجتماعي «تضخّم كل ما تصنعه مجموعات من (الروبوتات)»، وهي حسابات مدعومة ببرامج كمبيوتر.

وكتب إيلون ماسك رداً على مقطع فيديو لهذه التصريحات: «لنعد أورويل إلى الخيال»، متّخذاً شعار ترامب المفضل «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» نموذجاً.

وأضاف: «أمثاله يعتقدون أن (رواية) 1984 دليل تعليمات»، في إشارة إلى الرواية الديستوبيّة الشهيرة التي ألفها الكاتب البريطاني، جورج أورويل، وتتناول خصوصاً موضوعات الشمولية والمراقبة الجماعية لحرية التعبير. وقبل شراء منصة «تويتر» في عام 2022، التي أصبحت حالياً «إكس»، تعهد ماسك بأن «يهزم (الروبوتات) أو يموت محاولاً»، وتناول باحثون، ودراسات، الانتشار الواسع للمعلومات الكاذبة، لاسيما عن طريق «الروبوتات»، على منصة «إكس» خلال الحملة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية.