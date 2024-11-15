رئيس سريلانكا يسعى لأغلبية بالانتخابات التشريعية

بدأ الناخبون في سريلانكا، أمس، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، حيث يُتوقع أن يحصد حزب الرئيس اليساري الجديد، أنورا كومارا ديساناياكي، أغلبية كبيرة.

ويأمل الرئيس (55 عاماً) الحصول على ثلثَي مقاعد المجلس التشريعي، البالغ عددها 225 مقعداً، للمضي في الإصلاحات الاقتصادية، بعد الانهيار الذي شهدته البلاد عام 2022. وقال مسؤولو الانتخابات إنه تم نشر أكثر من 80 ألف رجل شرطة مدعومين بطائرات مسيّرة لمراقبة مراكز الاقتراع، ويعد حزب جبهة التحرير الشعبية «جاي في بي» بزعامة ديساناياكي، المكوِّن الرئيس لائتلاف «السلطة الشعبية الوطنية» الذي يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة.