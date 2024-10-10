السباق الانتخابي الياباني يبدأ بحل مجلس النواب

بدأت محاولة رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيجيرو إيشيبا، لتحويل شعبيته الشخصية إلى تفويض جديد للحزب الليبرالي الديمقراطي المحاط بالفضائح، بحل مجلس النواب، أمس، وذلك قبل الانتخابات العامة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي حين أن من غير المرجح أن يفقد الحزب السيطرة على مجلس النواب في انتخابات 27 أكتوبر الجاري، فإن الصعود المفاجئ لإيشيبا، كرئيس للوزراء، يعد محاولة من جانب الحزب لتعزيز الدعم بالتحول إلى قائد ذي صورة أنظف. وقال مسؤولون في الحزب إن 12 من نوابه المتورطين في فضيحة رشى، لن يكونوا مؤهلين لتمثيل الحزب في الانتخابات، في محاولة للتصدي للقضية وسط قلق عام مستمر بشأن المسألة.