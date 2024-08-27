بث حالات الطوارئ مباشرة إلى الشرطة في ولاية أسترالية

أصبح بث حالات الطوارئ مباشرة إلى الشرطة، ممكناً الآن في ولاية نيو ساوث ويلز، باستخدام نظام تكنولوجي مبتكر. وتتيح منصة «بلولينك» للمتصلين بالرقم ثلاثة أصفار (000)، على مستوى الولاية الأسترالية، تزويد الشرطة بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي، وبث الفيديو المباشر، وتحميلات الوسائط الرقمية والرسائل النصية عبر رابط يتم إرساله إليهم من موجهي الطوارئ.

ويمكن استخدام منصة الوسائط على الإنترنت، لمساعدة الشرطة في تأكيد الموقع الدقيق لحالة الطوارئ، وتمكين الجمهور من إرسال مشاهد حية للشرطة للحوادث أثناء وقوعها. وستساعد المعلومات خدمات الطوارئ في إرسال الموارد المناسبة من خلال السماح للشرطة بفرز الحوادث بشكل أفضل، ودعم التحقيقات اللاحقة المحتملة.

ويصل نحو أربع من كل خمس مكالمات إلى الرقم «000» من الهواتف المحمولة. وقد ساعد «بلولينك» بالفعل في أكثر من 8000 حادث خلال تجربة استمرت عاماً، واستخدمه المحققون لجمع وفرز لقطات الطعن الجماعي في بوندي جانكشن، في أبريل.

وفي حالة أخرى، تم إنقاذ شقيقين مراهقين فُقدا في جبال «بلو ماونتنز»، إثر اصطدام دراجتيهما، بعد 45 دقيقة من إرسال موقعهما في منطقة ذات استقبال ضعيف. وقالت مساعدة مفوض شرطة نيو ساوث ويلز، ستايسي مالوني، يوم الأحد، «بلولينك هي طريقة مبتكرة يمكن من خلالها تزويدنا بمزيد من المعلومات أثناء مكالمة على الرقم ثلاثي الأصفار، ما يساعدنا في تحسين استجابتنا الشرطية».

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من طرح تقنية تحديد المواقع المتقدمة على المستوى الوطني، ما يسمح لهواتف «أندرويد» و«أبل» بإرسال بيانات الموقع تلقائياً إلى الجهات المختصة. وفي وظيفة طالب بها الجمهور منذ فترة طويلة، يمكن للمتصلين التبديل إلى الرسائل النصية من خلال «بلولينك»، حيث تكون المكالمات الصوتية صعبة.

ومن الممكن ترجمة رسائل الدردشة هذه إلى 150 لغة مختلفة، ونظراً لأن المنصة ليست تطبيقاً، فلا داعي لتنزيل أي شيء مسبقاً. وقالت وزيرة شرطة الولاية، ياسمين كاتلي، إن الضباط يعتمدون على الجمهور لوصف الحادث بدقة، لكي يتمكنوا من معرفة ما ينبغي فعله، وكيفية التعامل معه. عن «الغارديان»