عضو بحزب العمال البريطاني تسخر من المحافظين وتتهمهم بالفشل

سخرت نائب زعيم حزب العمال البريطاني أنغيلا راينر من النائب المحافظ جيمس دالي، الذي اشتكى عليها للشرطة بشأن خلاف يتعلق بمنزلها السابق الذي حصلت عليه من مجلس المدينة.

وقالت راينر بعد أن نشرت الصفحة الأولى لصحيفة ميرور على موقع إكس، إن شرطة مانشستر الكبرى قررت عدم اتخاذ أي إجراء آخر بشأن الادعاءات بأنها لا تعيش في المنزل الذي سجلته كعنوان لها، ولهذا يبدو أن السيد دالي لم يعلق منذ أن ألغت شرطة مانشستر الكبرى القضية بعد «تحقيق شامل ومدروس بعناية».

يأتي ذلك، بعد تبرئة نائب حزب العمال أمس، بعد أن قالت الشرطة إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء وسط مزاعم بأنها خرقت قانون الانتخابات. واتهم نواب حزب العمال، بمن في ذلك وزير حكومة الظل، المحافظين بإضاعة وقت الشرطة في قضية تتعلق ببيع منزل مجلس السيدة راينر منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وأضافت شرطة مانشستر العظمى «جرى التحقيق بناء على شكاوى تقدم بها عضو حزب المحافظين جيمس دالي مباشرة إلى الشرطة في بيان يوم الثلاثاء». وأشارت الاتصالات الإضافية اللاحقة مع الشرطة من قبل العامة، والادعاءات التي قدمها الأفراد الذين ظهروا في التقارير الإعلامية، إلى وجود جمهور قوي يهتم بضرورة التحقيق في الادعاءات. وفي الواقع فإن المسائل المتعلقة بضريبة المجلس والضرائب الشخصية لا تقع ضمن اختصاص الشرطة، ولهذا تواصلت الشرطة مع مجلس الضرائب الذي زودنا بالمعلومات المطلوبة.

وقال متحدث باسم مجلس الضرائب «قمنا بمراجعة جميع المراسلات المتعلقة بهذا الأمر والرد عليها، بما في ذلك المعلومات الواردة من شرطة مانشستر الكبرى التي خلصت إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر من جانب الشرطة، ولقد توصلنا أيضاً إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر نيابة عن المجلس».

وأعلنت راينر الشهر الماضي أنها تتعهد بالاستقالة من منصبها إذا كشفت التحقيقات أنها ارتكبت أي جريمة مهما كانت، ولكنها قالت في بيان تم نشره أول من أمس ، إنها ترحب بنهاية التحقيقات، وردت بقوة على «التكتيكات اليائسة التي تقوم بها حكومة المحافظين وليس لديها ما تقوله بعد 14 عاماً من الفشل».

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر، إن نائبته «تمت تبرئتها»، وأبلغ الصحافيين، قائلاً «لم أشك مطلقاً في أنها ارتكبت أية أخطاء، والآن برّأتها الشرطة تماماً». عن «ذي ميرور»