مزاد على قوائم طعام ملكية ورئاسية فرنسية ترتبط بتاريخ دبلوماسي

تُعرض للبيع بمزاد هو الأول من نوعه عالمياً في باريس، اليوم الجمعة، 4000 قائمة طعام رئاسية وملكية فرنسية، يرتبط بعضها بحكايات، منها مثلاً أن حب الرئيس السابق باراك أوباما للجبن كاد أن يثير مشكلة دبلوماسية مع روسيا.

وثمة طرائف تتعلق برئيس فرنسا ثم إمبراطورها نابليون الثالث وبملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وبالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسواهم، كل هذه الأشياء موجودة في طيّات هذه المجموعة المكوّنة من 4000 قائمة والعائدة للشيف الفرنسي كريستوف مارغان. وأوضحت دار «ميّون» للمزادات أن عملية البيع التي تنظمها لهذه المجموعة «هي الأولى من نوعها في العالم». ومن بين هذه القوائم المعروضة للجمهور منذ الأربعاء في باريس قبل المزاد، قائمة عشاء أُقيم في الخامس من يونيو 2014 كان يمكن أن يؤدي إلى مشكلة دبلوماسية. فخلال إحياء الذكرى الـ70 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية، أقام الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند مأدبة تكريماً لنظيره الأميركي باراك أوباما في مطعم حائز نجمة ميشلان يديره الشيف غي سافوا.

وبعد تناول سلطة الكركند الأزرق وباس البحر المشوي بقشره، قام أوباما بتأخير برنامج العشاء، إذ طلب طبقاً من الجبن قبل الحلوى، الأمر الذي كان يمكن أن يؤدي إلى مشكلة، لأن هولاند كان مرتبطاً بعد ذلك بمأدبة عشاء أخرى في قصر الإليزيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ما روى لوكالة «فرانس برس» بيار ماركي، الخبير في شركة «بولان» المشاركة في العملية.