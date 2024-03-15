زكريا مهران.. باشا مصر الذي أنقذ تسجيلات الشيخ محمد رفعت من الاندثار

أُعلن الأسبوع الماضي في القاهرة خلال احتفال بسيط عن الانتهاء من ترميم باقي تسجيلات قارئ القرآن الكريم، الشيخ محمد رفعت، المُلقب بـ«قيثارة السماء»، والذي لعب الدور الأساسي في إنقاذ تسجيلاته، السياسي المصري في الثلاثينات، ابن مدينة القوصية بصعيد مصر، زكريا باشا مهران، حيث كان يمتلك علاوة على اهتماماته السياسية والاقتصادية القوية، ولعاً خاصاً بالتلاوة.

وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي في احتفال حضرته هناء رفعت، حفيدة الشيخ محمد رفعت، عن الانتهاء من ترميم 22 ساعة جديدة من التسجيلات النادرة للشيخ رفعت، بعد 20 عاماً من المثابرة، تضاف إلى الـ30 ساعة الموجودة أصلاً، والتي يعود الفضل في الاحتفاظ بها جميعاً إلى الباشا الأسيوطي.

وكان السياسي مؤسس البنك المركزي المصري عضو مجلس الشيوخ المصري السابق، زكريا باشا مهران قد سجل معظم تلاوات رفعت على أسطوانات بشكل شخصي من البث الإذاعي مباشرة، بعد أن أصبح رفعت قارئ الإذاعة المصرية المعتمد عام 1934 لدى افتتاحها، بطلب من الأمير محمد علي، ابن عم الملك السابق فاروق الأول، الذي استمع لتلاوة رفعت في أحد المآتم وأعجب بها، وقام زكريا بالاحتفاظ بالتسجيلات النادرة في منزله حتى تسلمتها أسرته ثم الإذاعة المصرية. وقام بالترميم الأخير مهندس الصوت أحمد أبوالعلا، ومستشار التلاوة، وعاشق رفعت، صفوت عكاشة.

وقال لـ«اكسترا نيوز» إن التلفيات التي أصابت التسجيلات التي تركها زكريا باشا بلغت 90%، حيث كان يقوم بالتسجيل على أسطوانات لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق ونصف الدقيقة بجهاز «جرامفون»، وبسبب ذلك ضاعت أجزاء من التلاوة أثناء تغيير الأسطوانات، فقام بإحضار جهاز «جرامفون» آخر لتقليل الخسائر. وتابع: «لولا هذا الرجل لما سمعنا الشيخ محمد رفعت، وكنا فقط سنسمع عنه كباقي المقرئين».

وقالت الكاتبة الصحافية المهتمة بشؤون التراث، وصاحبة كتاب «في بيوت الحبايب» زينب عبداللاه: إن «زكريا باشا ظل يسجل منذ عام 1934 وحتى عام 1939، وفي عام 1948 قرأ الباشا موضوعاً نشرته مجلة المصور يحمل صورة لرفعت توضح تدهور صحته، فأسرع الباشا بحمل تسجيل لسورة (طه) بصوت رفعت، وطالب بتخصيص معاش ثابت له، وبالفعل خصصت الإذاعة المصرية مبلغ 10 جنيهات شهرية له، لكن الأخير توفي قبل أن يستلم أول راتب في 9 مايو 1950».

وأضافت عبداللاه: إن «الشيخ رفعت رفض أن يقدم تسجيلات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلا بعد أن حصل على فتوى من شيخ الأزهر في ذلك الوقت الأحمدي الظواهري، وأن الملك فاروق اتصل به في المنزل، ليتأكد من حضوره، بحسب رواية حفيدته هناء رفعت».

• الشيخ محمد رفعت رفض أن يقدم تسجيلات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلا بعد أن حصل على فتوى من شيخ الأزهر في ذلك الوقت الأحمدي الظواهري، كما أن الملك فاروق اتصل به في المنزل ليتأكد من حضوره، بحسب رواية حفيدته هناء رفعت.