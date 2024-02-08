تحقيق بشأن تمييز محتمل في جامعة هارفارد

بدأت وزارة التعليم الأميركية تحقيقاً، أول من أمس، بشأن جامعة هارفارد حول تمييز محتمل بعد أن قدم طلاب عرب ومسلمون شكوى بشأن الحقوق المدنية ضد الجامعة. وتم فتح أكثر من 60 تحقيقاً لوزارة التعليم في المدارس والكليات والجامعات، بسبب ما يزعم من حدوث تمييز في ما يتعلق بـ«العرق المشترك»، منذ بدء الحرب في غزة. وقال مدير العلاقات العامة بالجامعة، جيسون نيوتن: «ندعم عمل مكتب الحقوق المدنية لضمان حماية حقوق الطلاب للوصول إلى البرامج التعليمية وسنعمل مع المكتب للإجابة على تساؤلاتهم».

وتقول الشكوى، إنه تم استهداف الطلاب لمجرد كونهم «فلسطينيين ومسلمين ومؤيدين لحقوق الفلسطينيين».