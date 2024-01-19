كامالا هاريس «خائفة للغاية» من عودة ترامب إلى البيت الأبيض

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الأربعاء، إنها «خائفة للغاية» من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في انتخابات نوفمبر، وحثت الديمقراطيين على «الردّ». وجاءت تعليقاتها بعد فوز الرئيس السابق، يوم الاثنين في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، وهي الخطوة الأولى في سباق ترشيح الحزب الجمهوري لتحدي الرئيس جو بايدن، في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت هاريس لبرنامج «ذا فيو»، وهو برنامج حواري ضيوفه من النساء على شبكة «أيه بي سي»، أنا خائفة للغاية، ولهذا السبب أسافر عبر الولايات لألتقي الناخبين. يجب علينا جميعاً أن نكون خائفين. ولكن هاريس البالغة من العمر 59 عاماً، أضافت: نحن لا نهرب من شيء ما عندما نشعر بالخوف، بل نقاومه.

وكانت نائبة الرئيس تردّ على سؤال حول تقارير عن قلق الرئيس السابق باراك أوباما من حملة بايدن، وعلى تعليقات للسيدة الأولى السابقة، ميشيل أوباما، قالت فيها إنها: تشعر بالرعب من ولاية ثانية لترامب.

وكثّف بايدن هجماته المباشرة على ترامب أخيراً، محذراً من أن الرئيس السابق الذي تم مساءلته مرتين – والذي يواجه 91 لائحة اتهام جنائية – يُشكل تهديداً للديمقراطية الأميركية.

وأعطت حملة إعادة انتخاب بايدن، هاريس دوراً بارزاً بشكل متزايد في سعيها لحشد الناخبين السود والإناث والشباب للانتخابات الحاسمة هذا العام. وهاريس هي أول امرأة من أصول آسيوية تتقلد هذا المنصب، وكانت بمثابة نقطة جذب كبيرة لجمع التبرعات للديمقراطيين. ولكنها تعاني انخفاض معدلات تأييدها وهي هدف متكرر لهجمات الجمهوريين الذين يقولون إنها غير مؤهلة لتولي منصب الرئيس، إذا حدث أي شيء لبايدن البالغ من العمر 81 عاماً.

وستبدأ هاريس الأسبوع المقبل جولة وطنية لتعزيز الحريات الإنجابية، حيث يسعى الديمقراطيون إلى جعل حقوق الإجهاض قضية رئيسة في سباق 2024.

عن «يو إس نيوز»

. الجمهوريون يقولون إن كمالا غير مؤهلة لتولي منصب الرئيس.