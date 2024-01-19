طول بارون ترامب سببه تناول طعام جدته

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إن طول ابنه بارون وصل إلى نحو مترين لأنه يتناول كل طعام جدته الراحلة وهي والدة أمه ميلانيا، وأضاف أنه يفضل كرة القدم بدلاً من كرة السلة، على الرغم من طوله.

وكان ترامب يتحدث أمام أنصاره في ولاية أيوا يوم الإثنين الماضي، وهو يحتفل بفوزه في الانتخابات في الولاية. وأشاد بجميع أبنائه بمن فيهم بارون، وتحدث عن علاقة ابنه بارون، البالغ عمره 17 عاماً، بجدته أماليا نافس التي توفيت أخيراً، وهي والدة أمه ميلانيا.

وقال ترامب «لقد كانت أماً عظيمة ولبارون أيضاً، فقد كانت تهتم به كثيراً، ولهذا أصبح طويلاً فهو لا يأكل إلا طعامها. وأضاف وهو يضحك أمام الجمهور إنه على الرغم من طول جسمه إلا أنه يحب كرة القدم، وقلت له ذات يوم إن طولك يناسب لعب كرة السلة، ولكنه قال لي: لا يا والدي أعتقد أني أحب كرة القدم. فعلاً بارون ولد مميز».

ولطالما شوهد بارون وهو يُظهر حبه للعبة كرة القدم، خارج البيت الأبيض وهو يرتدي زي عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز (أرسنال).

وفي عام 2018، دعا بارون اللاعب الأسطوري الإنجليزي واين روني من فريق مانشستر يونايتد البريطاني إلى البيت الأبيض.

ولعب روني في فريق دي سي يونايتد في الدوري الأميركي في ذلك الوقت، وسبق لبارون أن لعب في صفوف الشباب بالنادي ذاته. ويمنح بارون والده ترامب دفعة هائلة في سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة والعودة إلى البيت الأبيض، في ما يمكن أن يكون أبرز عودة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحدى الآلاف من سكان أيوا المتعصبين قشعريرة الرياح الباردة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 35 درجة تحت الصفر، وتجاهلوا تحذيرات «قضمة» الصقيع للتوجه إلى دوائرهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وظل ترامب داخل الموقع في وسط مدينة «دي موين» لأكثر من ساعة، وكان برفقته ابنه دونالد ترامب الابن، الذي كان بديلاً دائماً له، والذي حذّر في وقت سابق من يوم الإثنين من مؤامرة «لقمع التصويت».

عن «ديلي ميل»