ميلانيا ترامب تثير الغضب في جنازة روزالين كارتر

أثارت السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، ردة فعل غاضبة، نتيجة خياراتها في ارتداء ملابسها خلال حضورها جنازة روزالين كارتر، الثلاثاء الماضي. ومن ضمن مئات الشخصيات التي كانت ترتدي ملابس الحداد خلال جنازة زوجة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، برزت ميلانيا وهي ترتدي معطفاً رمادياً.

وجلست ميلانيا، البالغة من العمر 53 عاماً، على أحد مقاعد الكنيسة إلى جانب السيدات الأول الأخريات، بمن في ذلك ميشيل أوباما، وجيل بايدن، وهيلاري كلينتون، وجميعهن ارتدين ملابس سوداء ومعاطف سوداء.

ووصل الرئيسان السابقان، باراك أوباما وبيل كلينتون، إضافة إلى الرئيس جو بايدن، إلى الجنازة، بعد أن كانا على متن الطائرة ذاتها، وهبطت في قاعدة دوبينز الجوية الاحتياطية، صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت رغبة روزالين الأخيرة هي أن تجتمع جميع السيدات الأول السابقات معاً، على الرغم من تباين توجهاتهن السياسية. وكشفت لقطة ذات زاوية واسعة من الجنازة أن ميلانيا، من بين الأشخاص المرئيين، كانت الشخص الوحيد الذي لا يرتدي ملابس سوداء. وكانت القطع السوداء الوحيدة التي يمكن رؤيتها على السيدة الأولى السابقة عبارة عن زوج من القفازات السوداء التي كانت ترتديها، وحذائها الأسود ذي الكعب العالي.

وبالنسبة للبعض الذين كانوا يشاهدون الجنازة من منازلهم عبر أجهزة التلفزة، فقد كان اختيار ميلانيا السيئ لملابسها يظهر عدم الاحترام. وعند مشاهدة حفل تأبين روزالين كارتر، كانت ميلانيا ترامب هي الوحيدة في الكنيسة التي لا ترتدي اللون الأسود. وكتب أحد المشاهدين على «إكس»: «كان ينبغي عليها البقاء في المنزل».

وتعجب آخر «ميلانيا ترامب لا ترتدي الأسود في جنازة السيدة الأولى السابقة روزالين كارتر». وادعى بعض المشاهدين أن ذلك كان جزءاً من توجه أكبر لعائلة ترامب.

وقال أحد مستخدمي موقع «إكس»: «مرة أخرى تثبت عائلة ترامب أنها لا تظهر الاحترام لأي شخص آخر، وهذه ميلانيا ترامب تحضر جنازة روزالين كارتر في معطف رمادي فاتح. أما بقية السيدات الأول فهن حسب التقاليد يبدون باللون الأسود احتراماً للفقيدة، ماعدا ميلانيا. لماذا جاءت إلى الجنازة أصلاً؟».

واستغل بعض المشاهدين هذه الفرصة كي يهاجم زوجها، الرئيس السابق دونالد ترامب، ومحاولته العودة إلى البيت الأبيض. وتوفيت روزالين عن عمر ناهز 96 عاماً في 19 نوفمبر في المنزل وهي إلى جانب زوجها الرئيس السابق جيمي كارتر.