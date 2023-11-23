رسوم خروج مرهقة للاجئين الأفغان تفرضها باكستان

دان دبلوماسيون غربيون والأمم المتحدة قرار باكستان بفرض مئات الدولارات كرسوم خروج على كل لاجئ أفغاني، كان قد فر من اضطهاد حركة طالبان، ووصفوه بأنه «صادم ومحبط».

وتستهدف هذه الخطوة «غير المسبوقة» اللاجئين الذين ينتظرون مغادرة باكستان إلى الدول الغربية بموجب خطط إعادة التوطين، ويتعين على هؤلاء دفع نحو 830 دولاراً عن كل شخص. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت باكستان عن حملة ضد الأجانب غير المسجلين، وأعلنت أن الأول من نوفمبر هو الموعد النهائي لمغادرة نحو مليوني أفغاني غير مسجلين في البلاد. ويوجد آلاف الأفغان في باكستان ليس لديهم وثائق صحيحة.