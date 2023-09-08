ليز تراس تعود إلى الأضواء بعد عام من استقالتها

ظلت ليز تراس بعيدة عن الأضواء، نسبياً، حتى وقت قريب. وقد مر عام منذ أن أُجبرت على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكنها لاتزال تتمتع ببعض النفوذ السياسي في المملكة المتحدة؛ باعتبارها نائبة في البرلمان تمثل جنوب غرب نورفولك. وقد حضرت تراس، أيضاً، العديد من الفعاليات العامة والتقت أخيراً برئيس تايوان خلال زيارة إلى تايبيه.

ويستطيع رؤساء الوزراء السابقون المطالبة ببدل سنوي قدره 115 ألف جنيه إسترليني، للمساعدة في تمويل واجباتهم العامة بعد تركهم للمنصب. ومع ذلك، كانت هناك دعوات من جميع أنحاء البلاد تطالب تراس بتخطي البدل، حيث إنها كانت في منصبها لمدة 49 يوماً فقط. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد طالبت بالبدل أم لا.

وتلقت تراس، أيضاً، مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 18 ألف جنيه إسترليني، عندما غادرت داونينغ ستريت.

ووفقاً لموقع برلمان المملكة المتحدة، يحصل النواب على راتب أساسي سنوي قدره 86.584 جنيهاً إسترلينياً. وغالباً ما يكسب النواب آلاف الجنيهات مقابل وظائف ثانية. وذكرت «سكاي نيوز» أن تراس تلقت أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني، في الساعة، خلال زيارتها الأخيرة إلى تايوان.

وكانت تراس رئيسة وزراء المملكة المتحدة لمدة 49 يوماً، أي سبعة أسابيع بالضبط. وفي أكتوبر 2022، استقالت وأخبرت الأمة في ذلك الوقت أنها ستتنحى بعد ثورة مفتوحة من قبل نواب حزب المحافظين. وقالت أثناء استقالتها، «بالنظر إلى الوضع، لا أستطيع تنفيذ الولاية التي كلفني بها حزب المحافظين. ولذلك تحدثت مع جلالة الملك لإبلاغه بأنني سأستقيل من منصبي كزعيم لحزب المحافظين».

وكان لقب «أقصر رؤساء الوزراء حكماً» يحمله، سابقاً، جورج كانينغ، الذي ظل في منصبه لمدة 119 يوماً (حوالي أربعة أشهر)، قبل وفاته عام 1827.

وعند مقارنتها برئيستي الوزراء الأخريين اللتين شغلتا هذا المنصب، فقد عملت تيريزا ماي لمدة تزيد قليلاً على ثلاث سنوات، بينما حكمت مارغريت تاتشر البلاد لمدة 12 عاماً تقريباً.

• 49 يوماً فقط، هي المدة التي قضتها ليز تراس رئيسة للوزراء.