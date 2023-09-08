ديسانتيس يعاني عزوف المانحين عن دعم حملته الرئاسية

أكبر مشكلة تواجه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في الوقت الحالي أنه عندما يفكر الناس فيه، فإنهم يفكرون في رجل بالغ يأكل حلوى الـ«بودينغ» بثلاثة أصابع بدلاً من الملعقة؛ وعلى الأرجح، ينتشر البودينغ على وجهه.

والمشكلة الثانية الكبيرة هي أن دونالد ترامب يتفوق عليه بفارق كبير، في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري. والمشكلة الثالثة والأهم، هي أن المانحين الرئيسين الذين اعتمد عليهم ديسانتيس، سابقاً، للحصول على مبالغ كبيرة، قد تجاهلوه.

وفي أغسطس، قال روبرت بيجلو، الذي تبرع بمبلغ 20 مليون دولار للجنة العمل السياسي، التابعة لديسانتيس، إنه لن يمنح الحاكم سنتاً آخر «حتى أرى أنه قادر على جلب المزيد من (المساهمات) بمفرده». وبالمثل، احتفظ الملياردير، كين غريفين، أحد أكبر المتبرعين لحملة ديسانتيس، في عام 2022 (لمنصب حاكم ولاية فلوريدا)، قائلاً إنه «يقيم كيف ستتعامل سياسات كل مرشح مع التحديات التي تواجه بلدنا». وفي الربيع الماضي، قال توماس بيترفي، الذي أفادت التقارير بأنه أسهم بمبلغ 3.6 ملايين دولار لإعادة انتخاب ديسانتيس حاكماً، لصحيفة «فايننشيال تايمز»، إنه و«مجموعة من الأصدقاء، يحرصون على إبقاء الأمور على حالها»، بسبب مواقف ديسانتيس المتطرفة بشأن القضايا الاجتماعية.

وأسهم بيترفي، منذ ذلك الحين، بمبلغ مليوني دولار للجنة السياسية التي تدعم حاكم فرجينيا جلين يونجكين، الذي يأمل بعض المانحين الأثرياء أن يقفز إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وفي حين أن لجنة العمل السياسي التابعة لحملة حاكم فلوريدا، والتي اتخذت شعار «ديسانتيس لن يتراجع»، تمتلك مبلغاً لا يستهان به، يبلغ 97 مليون دولار في خزائنها، فإن جزءاً كبيراً من تلك الأموال جاء من «تحويل بقيمة 82 مليون دولار من اللجنة السياسية التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، والتي دعمت محاولة إعادة انتخاب ديسانتيس حاكماً قبل سنتين».

وبمعنى آخر، لم يتم التبرع بالمال، فعلياً، من قبل الأشخاص الذين يريدونه رئيساً للولايات المتحدة في 2024.

وفي بيان، أصر متحدث باسم حملة ديسانتيس على أن عزوف المانحين هو عبارة عن «الكثير من اللغط حول لا شيء»، وأنه لا شيء قد تغير في كل الأحوال. وقال المصدر ذاته، «لقد تفوق رون ديسانتيس على كل من بايدن وترامب في ما يخص جمع التبرعات، خلال الأشهر الأخيرة، ومازلنا نرى حماساً ساحقاً من القاعدة الشعبية والمؤيدين الرئيسين الذين يأتون لمساعدة حملتنا،» وتابع، «نحن نتطلع إلى استمرار النجاح في جمع التبرعات خلال الأشهر المقبلة، حيث نستفيد من أداء ديسانتيس القوي في المناظرة الأخيرة والزخم في الولايات».