عمدة لندن يتعرض للمقاطعة والشتم في مناسبة عامة

تعرض عمدة لندن، صادق خان، للمضايقة والشتم من قبل مجموعة صغيرة من المتظاهرين خلال ظهوره في قاعة المهرجانات الملكية، مساء الأربعاء. وصرخ ما بين أربعة وستة رجال وامرأة، على الأقل، ورددوا هتافات مناهضة، وبدا أنهم يحتجون على توسعة منطقة حظر المركبات الملوثة في مناطق بالعاصمة البريطانية، وقاطعوا العمدة خلال حدث للترويج لكتابه «تنفس».

وكان المحتجون يجلسون في منتصف القاعة، التي تتسع لـ2600 شخص، على بعد 10 أمتار من صادق الذي كان على خشبة المسرح.

وحاولت الجماهير إيقاف الصيحات، ودعوا المتظاهرين إلى المغادرة، وشجعوا العمدة على مواصلة قراءة مقتطفات من كتابه. وفي إحدى المراحل، وقف أحد إخوة خان، الذي كان يجلس مع زوجته بالقرب من المحتجين، وأخبرهم أن يصمتوا. وبعدها اقترب رجل من شقيق العمدة وهدده باستخدام العنف.

وحذر مقدم العرض على قناة «إل بي سي»، جيمس أوبراين، الذي كان يناقش خان على خشبة المسرح، من أن المحتجين سيُطردون إذا استمرت الصيحات.

وعندما صرخ أحدهم قائلاً إن القول بأن وفاة التلميذة إيلا كيسي ديبرا كانت ناجمة عن تلوث الهواء«كذبة»، قام موظفو الأمن في المكان بإبعاده. وتم إخراج شخص آخر، قبل الساعة التاسعة مساءً بقليل، بعد أن صرخ بكلمات نابية في حق خان. ثم غادر بقية المجموعة.

وعندما سُئل خان عن الاحتجاجات ومستوى الإساءات التي واجهها كعمدة للمدينة، قال إن الناس الذين دعموه أكثر من الذين اعترضوا على سياساته. وعندما قال إن موقفه كان «لا تدع المتنمرين ينتصرون»، صفق له الجمهور بحرارة.

ويخطط خان لتوسيع المنطقة الخالية من التلوث في لندن، اعتباراً من 29 أغسطس، لتغطية جميع أحياء لندن، على الرغم من أن جلسة المحكمة العليا التي يمكن أن تعرقل هذا الإطار الزمني، من المقرر عقدها في يوليو. وأصر العمدة على أن التوسّع ضروري لمنع مساهمة تلوث الهواء في الوفاة المبكرة لآلاف سكان لندن كل عام.