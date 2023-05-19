السفير الكوري الجنوبي.. من إفطار المطرية إلى عشق الكشري والملوخية

أنهى الدبلوماسي الكوري الجنوبي، هونغ جين ووك، خدمته في القاهرة بمفاجأة جديدة، حيث عزف النشيدين الوطنيين المصري والكوري على آلة الساكسفون، في بادرة تتماشى مع مسيرته في رحلته الدبلوماسية التي اتسمت بالانخراط في المجتمع الشعبي المصري، وإقدامه على المواقف غير التقليدية وخروجه عن الإطار الرسمي والبروتوكولي، بحسب متابعين.

وقام جين ووك في حفل وداعه الأسبوع الماضي، بعزف مجموعة من الأغاني الكورية، وختم بالنشيدين الوطنيين، وقال إنه «حزين للغاية لانتهاء مدة خدمته في مصر، وإنها بلد جميل له تاريخ ومستقبل مشرق»، وإنه «يشعر بأنه وصل إلى القاهرة أمس، ولم يصدق أنه مرت ثلاث سنوات على حضوره إليها»، بحسب مصادر متطابقة.

وكشف السفير عن كواليس حضوره «إفطار المطرية»، مع آلاف المصريين من أبناء الحي الشعبي في شهر رمضان الماضي، وقال إنه تلقى دعوة الحضور من المدون المتخصص في التدوين عن الطعام صاحب قناة «أكلة عدنان»، و«كانت فرصة بالنسبة له لتجربة شيء مصري أصيل لم يجربه من قبل ورؤية طقوس مختلفة، والتعرف أكثر على الثقافة المصرية الشعبية»، وأنه «انتابه شعور أثناء الإفطار، بأنه ليس وحيداً في القاهرة»، وإنه «محاط بأشخاص يهتمون به»، كما أنه «أحب الأطعمة الرمضانية مثل المحشي والقطايف، والمشروبات الرمضانية مثل التمر والسوبيا».

وكشف عن قيامه بـ«الصيام لمدة ثلاثة أيام في رمضان الماضي، كان اليوم الثاني الأكثر صعوبة فيها»، وعلق بالقول إن «الصوم له معان جميلة حيث يقود إلى المشاركة والتعاون».

وكان السفير فاجأ في مارس الماضي، صاحبة عربة الطعام المتنقلة حنين خالد، وهي تبيع وجبات كورية، وطلب منها وجبة ودفع ثمنها، ولم تكتشف خالد إلا بعد فترة أن عميلها هو السفير الكوري الجنوبي ذاته.

ومازح جين ووك البائعة حنين خالد، والتي قدمت له وجبة كورية تسمى «توك بكي»، وهي عبارة عن معكرونة من دقيق الأرز مع الصوص الحار، وسألها «حلو أوي، لكن أين المحشي والكشري».

في الإطار ذاته، قال جين ووك في برنامج للإعلامي عمرو أديب «الحكاية» على «إم. بي. سي مصر»، إنه «يتعلم اللغة العربية، على يد معلمة كورية تدرس في أكاديمية عسكرية في سيؤول، عبر تقنية زووم، وإن اللغة العربية تكتسب أهمية كبيرة عند مواطنيه يوماً بعد يوم».

وقال في البرنامج ذاته إن «الكشري من الأطعمة المصرية المفضلة لديه، وكذا الملوخية، وإن لديهم في كوريا نسخة مشابهة للكشري مع بعض الاختلافات» وإنه يستمع إلى عدد من المطربين المصريين والعرب، منهم أم كلثوم، وعمرو دياب، وإن أغنية «أنت عمري» معروفة جداً عند الشعب الكوري الجنوبي.

قال جين ووك في حفل وداعه الأسبوع الماضي إنه حزين للغاية لانتهاء مدة خدمته في مصر، وإنها بلد جميل له تاريخ ومستقبل مشرق.

أحب السفير الكوري الجنوبي الأطعمة الرمضانية مثل المحشي والقطايف، والمشروبات الرمضانية مثل التمر والسوبيا