عاصفة شتوية قد تؤدي إلى تساقط قياسي للثلوج في أميركا

تتجه عاصفة شتوية، تنتشر في غرب الولايات المتحدة واتجهت نحو السهول العظمى والغرب الأوسط أول من أمس، نحو حدوث عواصف ثلجية وبرودة قارسة وتساقط قياسي للثلوج، مما يزيد من خطورة الحركة على الطرق ويؤدي إلى ارتباك في النقل الجوي.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية تحذيرات من عواصف شتوية وثلجية ورياح قوية لمناطق واسعة في غرب وشمال وسط الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 61 سنتيمتراً، وسرعة الرياح إلى 97 كيلومتراً في الساعة في بعض المناطق حتى اليوم.

وتسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا الثلاثاء.

وحث مسؤولو المرور في مينيسوتا، ونبراسكا، وساوث ونورث داكوتا، سائقي السيارات على القيادة ببطء، أو الابتعاد عن الطرق تماماً خلال اليومين المقبلين.

وأظهر موقع فلايت أوير.كوم أن الطقس تسبب إجمالاً في تأجيل أو إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية في الولايات المتحدة حتى بعد ظهر أول من أمس (الثلاثاء).

من ناحية أخرى، أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن بر فرنسا الرئيسي لم يشهد أي هطول فعلي للأمطار على مدى 32 يوماً، في أطول فترة انحباس للمتساقطات على الإطلاق يُتوقع أن تكون انتهت أمس، مع هطول بعض الأمطار.

فمن 21 يناير إلى 21 فبراير، بلغت كمية الأمطار الإجمالية التي هطلت على البر الرئيسي الفرنسي أقل من ميلليمتر واحد في اليوم، في أطول فترة متسلسلة (لانحباس المطر) منذ بدء القياسات في عام 1959، وفق هذه الهيئة العامة.

كما أن هذه الفترة الطويلة تثير قلقاً أكبر لكونها تحصل خلال الشتاء، وهي فترة أساسية لإعادة تشكيل المياه الجوفية، وسط شح متراكم في المتساقطات منذ أغسطس 2021، وبعد موجات جفاف وحر استثنائية عام 2022، في تجسيد واضح لتبعات التغير المناخي.

• تسببت الرياح القوية في انقطاع التيار الكهربائي عن 163 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا الثلاثاء.