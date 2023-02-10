بوريس جونسون يوقع عقداً بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني مقابل أحاديثه

حصل رئيس الحكومة البريطانية السابق، بوريس جونسون، على عقد بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني مع وكالة إعلامية، كي يتحدث في فترة ما بعد العشاء. ونتيجة هذا العقد يصبح الدخل السنوي لجونسون 4.8 ملايين جنيه إسترليني.

ويعتبر جونسون رئيس الحكومة البريطانية الأعلى دخلاً حتى الآن، وهو يحصل على راتب لقاء فترة وجوده في منصبه، الذي تميز بوقت كارثي على الشعب البريطاني.

ووفقاً لأحدث سجل لمجال الخطابات مدفوعة الأجر، فقد قدمت وكالة «هاري واكر» للحديث بعد العشاء، ومقرها نيويورك، 2.5 مليون جنيه إسترليني مقدماً لجونسون. ويصف الملف الذي نشرته الوكالة على موقعها على الإنترنت، جونسون، باعتباره «مفكر ذو رؤية، والذي يخاطر من أجل الدفاع عن مبادئ الديمقراطية، والحرية، والأسواق الحرة».

وقالت الوكالة المذكورة إن رئيس الحكومة السابق «مطلوب نتيجة رؤيته اللماحة حول الأمن العالمي، والاقتصاد العالمي، وعمله الدؤوب لدعم الحرية حول العالم» ووصفته بأنه «بطل الديمقراطية، والحرية، ورأسمالية السوق الحرة» ولكن الملف لم يذكر سلسلة الفضائح التي أجبرته على التنحي عن منصبه.

ومن المتحدثين الآخرين بعد العشاء على قائمة وكالة «هاري واكر» لاعبة التنس السابقة سيرينا ويليامز، إضافة إلى الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، وزوجته هيلاري.

ومنذ مغادرته منصبه في سبتمبر الماضي، حصل جونسون حتى الآن على 1.8مليون جنيه إسترليني كأجر عن الأحاديث التي قدمها في واشنطن العاصمة، لمصلحة مجلس وكالات التأمين، إضافة إلى حديث قدمه لبنك «سنترفيو بارتنر» للتامين ومقره في نيويورك. وسافر جونسون إلى دلهي لإلقاء حديث أمام تجمع نظمته صحيفة «هندستان تايمز» وكذلك في سنغافورة لإلقاء حديث لمصلحة شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحصل جونسون على مبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني مقدماً لقاء مذكراته التي سيكتبها لاحقاً.

• يعتبر رئيس الحكومة البريطانية الأعلى دخلاً حتى الآن، وهو يحصل على راتب لقاء فترة وجوده في منصبه، الذي تميز بوقت كارثي على الشعب البريطاني.