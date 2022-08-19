مسؤول صيني يطلب من «هوليوود» مزيداً من الاحترام لثقافة الصين

تريد الصين من صناع الأفلام الأميركيين إظهار المزيد من الاحترام الثقافي، وذلك في تصريح نادر بعد أن منعت الصين عرض سلسلة من الأفلام الأميركية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نائب وزير إدارة الاعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صن يلي، قوله «نأمل في تحسن جودة الأفلام الأميركية على أساس احترام ثقافتنا وعاداتنا وسلوكيات المشاهدين».

وأضاف «سوف نستورد من أي دولة تصنع أفلاماً أفضل، وأكثر ملاءمة لذوق المشاهدين الصينيين».

يشار إلى أن الصين تعد أكبر سوق للأفلام في العالم، ومصدراً مهماً للعائدات بالنسبة لهوليوود، وأن 41% من الأفلام التي استوردتها الصين على مدار الـ10 أعوام الماضية أميركية، كما أن عائدات بعض الأفلام الأميركية في الصين تجاوز عائداتها في أميركا، وفقاً لما أكده «صن».

وتعد هذه أول مرة يعلق فيها مسؤول صيني بارز على استيراد الأفلام الأميركية للعرض المحلي.

وتراجعت الحصة السوقية لهوليوود بنسبة قياسية العام الماضي في ظل تزايد النزعة القومية وجهود الرئيس الصيني شي جين بينغ للحد من النفوذ الثقافي الغربي.