رئيس جنوب إفريقيا يُدلي بشهادته بشأن أعمال شغب وقعت العام الماضي

المصدر: جوهانسبرغ ■ د.ب.أ

يدلي رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بشهادته في جلسات استماع عامة استقصائية للجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا بشأن الاضطرابات التي وقعت في يوليو 2021 في مقاطعتي كوازولو ناتال وجاوتينج، وفقاً لبيان نشر على موقع الرئاسة على الإنترنت.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن رامافوزا سيمثل أمام لجنة حقوق الانسان للإدلاء بشهادته.

وكانت أعمال الشغب التي اندلعت العام الماضي، والتي بدأت بعد سجن الرئيس السابق جاكوب زوما بتهمة ازدراء المحكمة، قد خلفت أكثر من 350 قتيلاً.

وهناك مطالبات بتعويضات تأمينية تزيد على 20 مليار راند، بعد تعرض المحال التجارية للنهب والتخريب خلال أعمال العنف.

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