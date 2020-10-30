«بي.بي.سي» تسخر من وزير الخزانة البريطاني

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■عن «صن» اللندنية

وجدت هيئة الإذاعة البريطانية نفسها في موقف حرج، عندما تهكم أحد الكوميديين في برنامج إذاعي على وزير الخزانة، ريشي سوناك، واطلق مقدم البرنامج، توم برايس، ضحكة مجلجلة، عندما وصف كوميدي استضافته الإذاعة الوزير بأنه «لا يمثل معظم الأشخاص سُمر اللون»، ما اعتبره البعض تمييزاً عرقياً. وسخرت الكوميديانة، ليلى نافابي، من سوناك لإطلاقه عملة خاصة احتفالاً بالتنوع السكاني البريطاني، واستمرت الكوميديانة في السخرية منه زاعمة أن «ريشي سوناك يمثل لنا الكثير من الأشياء بالنسبة لنا كمجتمع، ليس أقلها ما سيبدو عليه الأمير تشارلز إذا كان وجهه أسمر».

واقتحم وزير الداخلية، ساجد جاويد، حلبة الجدال قائلاً: «إنه نوع من الأشياء التي أتوقع أن أسمعها من المتصيدين على (تويتر)، وليس على (بي.بي.سي)». مضيفاً: «يجب أن تحتفل (بي.بي.سي) بالتنوع، وليس زرع الانقسام، وآمل أن تفكر في اهتمام أكبر في المستقبل».

سوناك (40 عاماً)، الذي ولد في هامبشاير لأبوين هندوسيين، احتفل، الأسبوع الماضي، بإطلاق قطعة نقدية جديدة من فئة 50 بنساً، مكتوب عليها «التنوع بنى بريطانيا»ـ لكن نافابي (21 عاماً)، رفضت ذلك باعتباره «لفتة كبيرة فارغة» و«إشارة إلى أن الفضل يعود إليه».

وقال متحدث باسم «بي.بي.سي» مبرراً سخرية الكوميديانة: «في هذه الحالة، نعتقد أن الكوميديانة، التي حلّت ضيفة على البرنامج، ترى أن الأمير تشارلز والوزير لديهما تشابه عابر».

وتأتي هذه الاستهزاءات بعد أيام من الهجمات عبر الإنترنت على سوناك المصرفي السابق، الذي تزوج من أسرة ثرية تعمل في الحديد والصلب، وانبرى كبار حزب المحافظين للدفاع عنه، حيث غرد وزير الخارجية، جيمس كليفرلي: «اليسار حقاً لا يحب أن يكون أشخاص من الملونين ناجحين، أليس كذلك».

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