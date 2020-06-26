لائحة اتهام جديدة ضد مؤسس «ويكيليكس»

المصدر: واشنطن ■د.ب.أ

ذكرت وزارة العدل الأميركية، أول من أمس، أن مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانغ، يواجه لائحة اتهامات جديدة من جانب الولايات المتحدة.

وسبق أن اتُهم أسانغ، وهو مواطن أسترالي (48 عاماً) بالفعل من جانب الولايات المتحدة بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأميركية السابقة، تشيلسيا مانينغ، بتسريب مجموعة من الوثائق السرية عام 2010.

وتقول لائحة الاتهام إن أسانغ وزملاءه في «ويكيليكس» قاموا بتجنيد قراصنة إنترنت، وإن أسانغ تحدث في مؤتمرات للقرصنة في محاولة لتشجيع الآخرين على الحصول على معلومات لمصلحة «ويكيليكس».

كما تتهم اللائحة أسانغ بالتآمر مع مانينغ للوصول إلى بيانات كمبيوتر سري في وزارة الدفاع الأميركية.

ودفع محامو أسانغ بأن الاتهامات الأميركية مدفوعة سياسياً. ويخضع أسانغ لحبس احتياطي في سجن بلندن، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه.

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