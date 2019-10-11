قائمة جديدة من الكلمات والعبارات الممنوعة في البرلمان البريطاني

المصدر: ترجمة: م.م عن «نيوز»

يتعرض سياسي بريطاني لانتقادات بسبب حظر موظفيه من استخدام 18 كلمة وعبارة شائعة، ما أدى إلى رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدر النائب المحافظ جاكوب ريز موغ، القواعد الجديدة والغريبة للموظفين، الأسبوع الماضي، بعد تعيينه رئيساً جديداً لمجلس العموم. جاءت الأوامر في شكل «دليل» يتضمن 18 كلمة وعبارة محظورة.

وتشمل القائمة كلمات مثل: مستمرة للغاية، ونأمل، وغير مقبولة، ومساوية، والكثير، وحصلت، وتخمين، ويقين، وخيبة أمل. كما طالب التعميم الجديد بالابتعاد عن استخدام كلمة «أنا» كثيراً، وعبارات لم تعد صالحة للغرض، و«يسرني أن أتعلم»، و«لقد لاحظت»، و«أفهم مخاوفك».

كما لفت موغ أيضاً النظر إلى بعض المتطلبات الجديدة الصارمة في ما يتعلق بالقواعد وعلامات الترقيم، مع تفادي النقطة بعد ألقاب مثل: السيد، والآنسة. وتم إخبار الموظفين بعدم استخدام فاصلة في غير محلها، والتحقق دائماً من ضرورة كتابتها. طلب غريب آخر هو مطالبته باستخدام وحدات القياس الإنجليزية على الرغم من حقيقة أن النظام المتري بدأ العمل به في المملكة المتحدة منذ عام 1965، أي قبل أربع سنوات من ولادة النائب. موقف موغ المحافظ بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك الإجهاض، فضلاً عن ميله للملابس الرسمية التقليدية، أكسبه لقب العضو المحترم للقرن الثامن عشر. بعد نشر موغ أخبار دليل الأسلوب الصارم الخاص به، توجه العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى «تويتر» للسخرية من موقفه، إذ تم وصفه بأنه سخيف وغريب وبعيد المنال. لكن في مقابلة أجريت أخيراً مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، كشف موغ عن السبب وراء الحظر لـ«الكلمات الجديدة»، أنه يجب التعامل مع الأشخاص بشكل صحيح، يجب توجيه الرسائل إلى الناخبين بشكل صحيح.

- بعد نشر موغ أخبار

دليل الأسلوب الصارم

توجّه العديد من

مستخدمي وسائل

التواصل الاجتماعي

إلى «تويتر» للسخرية

من موقفه.