ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي تجاوز جميع الأرقام القياسية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أصدرت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، أول من أمس، تحذيراً شديداً حول ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي.

وذكرت في تقرير أن درجات حرارة هواء السطح في القطب الشمالي تتزايد بمعدل ضعف مثيلاتها في العالم، وأنها تجاوزت جميع الأرقام القياسية منذ عام 1900، في السنوات الخمس الماضية.

وأظهر التقرير، أيضاً، أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند مستمر، ما يعني أن نمو النبات في المنطقة يزيد، وأن عدد حيوانات الرنة البرية في منطقة التندرا القطبية الشمالية، قد انخفض بمقدار النصف في العقدين الماضيين.

ويعني ارتفاع درجة حرارة المحيط المتجمد الشمالي أن تكاثر الطحالب السامة ينتشر، وهو ما تقول «نوا» إنه يهدد مصادر الغذاء للعديد من الحيوانات.

كما تتعرض الطيور والحياة البحرية للخطر من زيادة جزيئات البلاستيك الصغيرة في المحيطات. وقد أدى الاحتباس الحراري إلى فقدان نحو ثلاثة أرباع الغطاء الجليدي الشمالي حتى الآن. ويقول العلماء، في أحدث بحث عن التغير المناخي، إن ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي «مرتبط بقوة» بالظواهر الجوية الشديدة في الآونة الأخيرة. وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان عن علماء مناخ، فإن ذوبان الجليد الدراماتيكي في القطب الشمالي قد أدى بالفعل إلى ظروف جوية شديدة، تؤثر في مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء أميركا الشمالية، وأوروبا، وآسيا.

ويقول الباحثون إن فصول الشتاء الشديدة ترتبط الآن بقوة بارتفاع درجات حرارة المنطقة القطبية، مع احتمالية ارتباطها أيضاً بموجات الحر القاتلة في الصيف والفيضانات الغزيرة. ويخشى العلماء الآن أن ذوبان القطب الشمالي سيؤدي إلى إحداث تغيرات مفاجئة في الغلاف الجوي الدّوامي للكوكب، مؤدية إلى أحوال جوية سيئة في المناطق المكتظة بالسكان، تصل إلى حدود قصوى.

وقد بدأ الغطاء الجليدي الشمالي بالتقلص منذ سبعينات القرن الماضي، حيث أدى الاحتباس الحراري إلى خسارة نحو ثلاثة أرباع حجمه حتى الآن. لكن موجة الحر الأخيرة في منطقة القطب الشمالي صدمت العلماء، إذ تجاوزت درجات الحرارة في أجزاء من القطب الشمالي الروسي معدلها بـ33 درجة مئوية، وفي بعض الأماكن الأخرى بـ20 درجة مئوية.

- يقول الباحثون إن فصول الشتاء الشديدة ترتبط

الآن بقوة بارتفاع درجات حرارة المنطقة القطبية،

مع احتمالية ارتباطها، أيضاً، بموجات الحر القاتلة

في الصيف، والفيضانات الغزيرة.