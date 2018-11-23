إدارة الرئيس الفلبيني تخرق البروتوكول الخاص بعلم البلاد

المصدر: ترجمة: ع.خ. عن «الأنكويرير»

يبدو أن إدارة الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، قد خرقت البروتوكول الخاص بالعلم الفلبيني خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جي بينغ، للفلبين الثلاثاء الماضي. ويظهر ذلك جلياً في عدم اتباع الوضع الصحيح لعلمَي الدولتين خلال إصدار البيان المشترك للبلدين، حيث تم وضع العلم الصيني على يسار الرئيس الصيني، بينما تم وضع العلم الفلبيني على يمين الرئيس الفلبيني.

وضع العلمَين الخاطئ نفسه ظهر أيضاً خلال استعراض حرس الشرف أمام قصر ملاكانان الرئاسي، وخلال الاجتماعات المشتركة بين المسؤولين الفلبينيين والصينيين. وما زاد الطين بلة، أن حرس الشرف حمل العلم الصيني خلال مراسم استعراض حرس الشرف بدلاً من العلم الرئاسي الفلبيني، كما ينص قانون البلاد.

ويقول مسؤول الاتصالات الرئاسية السابق، مانويل كويزن، إن العلم الرئاسي يتم حمله خلال تفتيش الرئيس لحرس الشرف، لأنه يرمز لسلطة الرئيس، الذي هو القائد العام للقوات المسلحة. وذكر كويزون على موقع تويتر «يمكن أن يكون لذلك وضع دراماتيكي له معنى عميق، وبناءً على هذا المعنى فإن عام 2018 يعتبر عاماً تخلت فيه البلاد عن تقليد يعود إلى عام 1935». ويضيف كويزون أن أي رئيس «لا يجرؤ على خرق البروتوكول أبداً».

هذه ليست المرة الأولى التي تخرق فيها إدارة دوتيرتي بروتوكول العلم أثناء زيارة أحد القادة الأجانب للبلاد، حيث إنه خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، تم وضع العلم الياباني أيضاً على اليسار، بينما كان العلم الفلبيني على اليمين.

ويشير أحد المؤرخين الفلبينيين إلى أن آخر مرة وضع العلم الفلبيني على الجانب الأيمن من العلم الأجنبي، كان خلال إدارة الرئيس السابق مانويل كويزون، عندما كانت الفلبين تابعة لكومنولث الولايات المتحدة.

بموجب الدستور الفلبيني، يجب دائماً عرض العلم الفلبيني على الجانب الأيسر عندما يكون مع مجموعة من الأعلام الأجنبية «عندما يتم عرضه مع مجموعة من الأعلام الأجنبية أو في استعراض مع أعلام دول أخرى، يكون العلم الوطني على اليسار من الأعلام الأخرى. ويجب وضع أعلام الدول الأخرى وفقاً للترتيب الأبجدي من اليسار إلى اليمين»، كما يوضح القانون.

وعندما يتم عرضه في صف من الأعلام المحلية، يكون العلم الوطني أمام منتصف الصف أو على اليسار منه.

- هذه ليست المرة الأولى التي تخرق

فيها إدارة دوتيرتي بروتوكول العلم أثناء

زيارة أحد القادة الأجانب للبلاد، حيث إنه خلال

الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي،

تم وضع العلم الياباني أيضاً على اليسار، بينما

كان العلم الفلبيني على اليمين.