التلفزيون الباكستاني يضع على شاشته عبارة مسيئة لرئيس الوزراء

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «ذي تايمز أوف إنديا»

كان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في الصين للحصول على مساعدات اقتصادية لبلاده عندما عرض له التلفزيون الباكستاني الرسمي حديثاً حياً على شاشته، إلا أن المسؤولين في التلفزيون وضعوا على الشاشة عبارة «begging»، وتعني بالعربية «تسول» بدلاً من « Beijing» التي تعني العاصمة الصينية «بكين». وذكر مسؤول في مؤسسة التلفزيون الباكستاني أن المؤسسة ستتخذ إجراءات مشددة ضد هذا الخطأ المريع، والذي ظل على الشاشة لمدة 20 ثانية قبل أن يختفي. وتسعى باكستان أيضاً الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وعقب ذلك نشرت مؤسسة التلفزيون الرسمي بياناً على «تويتر» واصفة هذا الخطأ بـ«المؤسف». ويجيء ذلك بعد ان سلقت وسائل الاعلام الاجتماعي مؤسسة التلفزيون بألسنة حداد، حيث أثار الحادث ردود فعل متباينة من المواطنين الباكستانيين، الذين وصف بعضهم هذا العمل بأنه «مخزٍ»، بينما سخر آخرون من التلفزيون الرسمي، واصفين إياه بأنه «أصبح مستقلاً بشكل كبير». وتركت تلك العبارة العديد من التساؤلات عما إذا كانت مقصودة بالفعل من جهات معارضة. وذكرت إحدى التغريدات أن «التسول هو الكلمة الصحيحة في حالة باكستان المفلسة واليائسة، التي ليس لديها خيار آخر سوى التسول». ووفقاً لصحيفة نيوز إنترناشونال اليومية، فقد أمر وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، فؤاد تشودري، التلفزيون بإجراء تحقيق في ما حدث. وأمرت الحكومة التي يقودها حزب تحريك إنصاف، أول من أمس، بالإقالة الفورية للمدير الإداري لمؤسسة التلفزيون الباكستاني، أرشد خان من منصبه.