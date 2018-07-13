لجنة برلمانية هندية تطالب بإدراج مودي في «غينيس»

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «إنديا توداي»

في لهجة تهكّمية ساخرة، اقترح لجنة برلمانية في منطقة غوا الهندية، أول من أمس، تسجيل اسم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لقيامه بـ41 رحلة خارجية لـ52 دولة خلال فترة رئاسته البالغة أربع سنوات. وفي خطاب موجّه إلى سلطات غينيس للأرقام القياسية، أرسلت منه نسخة لوسائل الإعلام، وجهت اللجنة البرلمانية في غوا برادشو، على لسان المتحدث باسمها، سانكالب أمونكار، رسالة لسلطات «غينيس» جاء فيها «يسرنا ويسعدنا للغاية أن نقترح إدراج اسم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي حطم الرقم القياسي العالمي في زيارات الزعماء السياسيين للدول الأجنبية».

ومضت الرسالة قائلة إن رئيس الوزراء استخدم موارد الهند بشكل صحيح، وسجل 41 رحلة إلى 52 دولة خلال فترة ولايته البالغة أربع سنوات. وقد أنفق بالفعل أموالاً مقدارها نحو 195 مليون درهم، وأصبح نموذجاً يحتذى به لجيل المستقبل في الهند.

وأضاف أمونكار: «نود أن ننقل الى علمكم أنه خلال فترة ولايته، انخفضت قيمة الروبية الهندية إلى 69.03 روبية مقابل الدولار الأميركي، ما جعل العملة الهندية أكثر ضعفاً وأسوأ عملة في آسيا. سيمنحنا هذا سروراً كبيراً إذا وضعتم في الاعتبار اسم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في السجل، نظراً لنشاطه المذكور أعلاه».

وقال أمونكار: «لم يسافر أي رئيس وزراء آخر في جميع أنحاء العالم خلال فترة ولايته، كما سافر مودي». وأضاف أمونكار للصحافيين في مقر الحزب يوم الأربعاء: «نريد أن نسلط الضوء على سخافة نظام مودي، حيث أمضى رئيس الوزراء وقتاً أطول في الخارج أكثر مما قضاه في الهند».