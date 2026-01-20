"ثينك بايوساينس" تحصل على تمويل بقيمة 55 مليون دولار لتطوير أدوية جزيئية صغيرة

أعلنت "الهلال للمشاريع الناشئة"، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي التابعة لـلهلال للمشاريع، عن مشاركتها اليوم في جولة التمويل من الفئة (أ) لشركة التكنولوجيا الحيوية "ثينك بايوساينس" "ثينك بيو"، والتي تطوّر حلولا مبتكرة للتعامل مع أهداف دوائية طالما عُدّت من بين الأكثر صعوبة في مجال اكتشاف وتطوير الأدوية.

وبلغت قيمة الجولة 55 مليون دولار أميركي، وشهدت إقبالا فاق حجمها المستهدف، وقادها كل من "ريجينيرون فنتشرز" و"إنوفيشن إنديفرز" و"جانوس هندرسون إنفستورز"، بمشاركة "تي إيه سبرينغر" والهلال للمشاريع الناشئة و"إم بي إكس كابيتال" و"واي كاي بايوفنتشرز"، إلى جانب المستثمرين الحاليين "إيه في 8 فنتشرز" و"سي يو إنوفيشنز" و"بَف غولد فنتشرز". وسيسهم التمويل الجديد في تسريع تقدّم محفظة "ثينك بيو" الداخلية من برامج الجزيئات الصغيرة الأولى من نوعها، بالإضافة إلى مواصلة تطوير منصة الاكتشاف القائمة على "البيولوجيا التركيبية".

وتعتمد "ثينك بايوساينس" على تقنيات "البيولوجيا التركيبية" للكشف عن مواضع دقيقة على البروتينات لم يكن بالإمكان رصدها سابقاً، بما في ذلك جيوب ارتباط جديدة، بما يتيح لخبراء الكيمياء الدوائية تصميم أدوية جزيئية صغيرة تستهدف بروتينات ظلّت لسنوات طويلة خارج نطاق التطوير الدوائي. ويركّز البرنامج الأبرز لدى الشركة على طفرات جينية تؤدي إلى الإصابة بمتلازمة "نونان"، وهي حالة وراثية تصيب نحو مولود واحد من كل 2500 مولود، وترتبط بمضاعفات خطيرة في القلب والجهاز اللمفاوي، إضافة إلى قِصر القامة، واضطرابات إدراكية، وآلام مزمنة. وحتى اليوم، لا توجد علاجات معتمدة تستهدف بشكل مباشر الأساس البيولوجي لهذه المتلازمة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع توشار سينغفي: "تطوّر "ثينك بايوساينس" منصة متمايزة تجمع بين "البيولوجيا التركيبية" واكتشاف الأدوية، بما يوسّع حدود الإمكانات العلاجية ويقدّم حلولا جديدة للمرضى الذين يواجهون احتياجات طبية كبيرة وغير ملبّاة. ويعكس هذا الاستثمار ثقتنا العالية بنهج "ثينك بيو"، وبالفرصة لبناء شركة تكنولوجيا حيوية رائدة قادرة على إحداث أثر ملموس وخدمة المرضى حول العالم."

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في ثينك بايوساينس، الدكتور جيروم فوكس: "يمتلك برنامجنا الرئيسي القدرة على إحداث فرق حقيقي في حياة شريحة واسعة من مرضى متلازمة نونان، ومنحهم فرصة للعيش بصورة أقرب إلى الحياة الطبيعية. ونثمّن دعم المستثمرين لرؤيتنا في تطوير علاجات تُحدث تغييرًا ملموسًا للمرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها."

وأضاف الدكتور دامير إيليتش، مدير علوم الحياة في الهلال للمشاريع الناشئة، والذي سينضم إلى مجلس إدارة الشركة بصفة مراقب: "تتعامل "ثينك بايوساينس" مع واحدة من أهم العقبات في مجال اكتشاف الأدوية، عبر إتاحة تطوير أدوية جزيئية صغيرة تستهدف أهدافًا طالما اعتُبرت غير قابلة للاستهداف الدوائي. ويُبرز برنامج متلازمة "نونان" الإمكانات الكبيرة لهذه المنصّة في مجالات لا تتوفر فيها حتى اليوم علاجات معتمدة."

يعكس هذا الاستثمار في "ثينك بايوساينس" تركيز الهلال للمشاريع الناشئة على دعم روّاد أعمال أصحاب رؤية، وشركات قائمة على البحث والتطوير وتعمل بنماذج خفيفة الأصول وقابلة للنمو السريع عبر قطاعات مثل "التقنيات العميقة" و"التكنولوجيا الحيوية"، بما يمهّد لها طريق المنافسة عالميا.