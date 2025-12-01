42 مليار جنيه استثمارات إماراتية جديدة في مصر لدعم قطاع الضيافة والفنادق



الإمارات اليوم

أعلنت شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، المدعومة برؤية إماراتية راسخة يقودها الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس "الديوان الأميري لإمارة عجمان" ، عن توقيع عقد تخصيص أرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإطلاق مشروع "رويال سعيد تاورز"، وهو مشروع تجاري فندقي رائد يقام على مساحة تقارب 28 فدانًا، بإجمالي استثمارات تتجاوز 42 مليار جنيه. ويجسد هذا الاستثمار امتدادًا للحضور الإماراتي المتنامي في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مسيرة التنمية العمرانية، إذ يرسخ المشروع مكانة القاهرة الجديدة كوجهة إقليمية للضيافة الراقية والخدمات متعددة الاستخدامات، بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية نحو زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق مستهدفات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بين الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس "الديوان الأميري لإمارة عجمان" ورئيس مجلس إدارة شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، والمهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك بحضور قيادات الهيئة وشركة هورايزون ومجلس إدارتها.

وأكد الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي أن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لرؤية هورايزون مصر في الاستثمار النوعي الذي يتجاوز مفهوم البناء التقليدي نحو تأسيس مجتمعات حضارية متكاملة، موضحًا أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به المدينة من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واسعة للنمو في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات النوعية. وأضاف أن رؤية هورايزون تقوم على تطوير مشروعات تُورّث وتبقى، وتؤسس لنموذج حضاري يواكب معايير التطوير العمراني الإقليمي والدولي.

في هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

ويتكون "رويال سعيد تاورز" من برجيين بارتفاع يصل إلى 150 مترًا (30+ طابقًا)، يشكّلان معًا علامة معمارية تضيف حضورًا بصريًا قويًا لأفق المنطقة.

كما يتضمن المشروع فندقًا عالمي المستوى يضيف بعدًا جديدًا للقطاع الفندقي في شرق القاهرة، ويوفر خدمات راقية للمقيمين والزوار، ليشكل تجربة متكاملة من السكن والضيافة الفاخرة.

ويقع المشروع في موقع استراتيجي يتوسط القاهرة الجديدة، ومدينة المستقبل، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبالقرب من شبكات محاور رئيسية مثل طريق السويس وطريق العين السخنة ومحور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطي. ويمثل هذا المشروع خطوة محورية في تعزيز الدور الريادي لهورايزون مصر في دعم الاقتصاد المصري، من خلال توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وضخ استثمارات كبيرة في الصناعات ومواد البناء المحلية، ودعم النشاط السياحي والفندقي، وتعزيز قدرة القاهرة الجديدة على المنافسة كمدينة عالمية متعددة الاستخدامات. وتؤكد هورايزون مصر أن مشروع "رويال سعيد تاورز" يجسد رؤيتها في بناء مشروعات تحمل قيمة استثمارية وإنسانية طويلة الأمد، وتعمل على الارتقاء بمعايير التطوير العمراني في مصر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.