محلل: ازدهار آسيا الوسطى يتحقق بالتعاون الاقتصادي والسياسي

في القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، خلال «اللعبة الكبرى» بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية، كانت آسيا الوسطى منقسمة إلى مجالات نفوذ. وكانت دول «الستانات الخمس» الحديثة (كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان) تحت سيطرة إمبراطورية سانت بطرسبرغ. وكانت إمارة أفغانستان محايدة بينما كانت باكستان وقتها سلسلة من الأقاليم في الهند البريطانية.

وقال المدير في معهد نيو لاينز للاستراتيجية والسياسة في واشنطن العاصمة، الدكتور عظيم إبراهيم: «إن سقوط الاتحاد السوفييتي منح هذه الدول الخمس الواقعة في آسيا الوسطى الاستقلال منذ أكثر من 30 عاماً».

وأضاف إبراهيم أن القوى العظمى في العالم تجاهلت بشكل كبير المنطقة على الرغم من أن جارتها الجنوبية، أفغانستان، كانت مسرح حرب خاضها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدار 20 عاماً.

غير أن الجغرافيا السياسية والاقتصادية تغيّرت منذ ذلك الحين، فقد نضجت الدول الخمس، على الصعيدين الداخلي والإقليمي، حيث تعمل سوياً لإطلاق إمكانات المنطقة مركزاً رئيساً للمعادن والبنية التحتية لأمن الطاقة والتجارة العالمية.

وترتبط المنطقة بروابط تاريخية وثيقة بروسيا، وتقع على طول مبادرة الصين الخاصة بالحزام والطريق، وماتزال توفر أيضاً فرصاً كبيرة للشركات الأميركية والأوروبية للوصول إلى المعادن الثمينة الرئيسة لتحول الطاقة.

وبالتالي، شهدت المنطقة تغييراً شاملاً في علاقاتها من خلال تجمعات متكررة لرؤساء دول وزيارات لوزراء خارجية، وتوقيع عدد غير مسبوق من الاتفاقيات، والتنافس على الوصول إلى هذه الإمكانات الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسة الجديدة.

ولكن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وحرب أوكرانيا في فبراير عام 2022، تسببا في حدوث تحول فعلي في السياسة الخارجية في العواصم الغربية.

معادن ثمينة

وزيارة ديفيد كاميرون للمنطقة في الشهر الماضي، جعلته أول وزير خارجية بريطاني على الإطلاق يصل إلى قيرغزستان وطاجيكستان وتركمانستان، وهذا اعتراف من لندن بأن المنطقة قد تغيّرت، وباتت مهمة لأمن أوروبا وازدهارها.

وبالتزامن مع زيارة كاميرون في شهر أبريل الماضي، استضافت الحكومة الإيطالية رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن في روما.

ويختار كاميرون، مثلما فعل بالنسبة لقطاع غزة، أن يبذل قصارى جهده، ويعزز النفوذ البريطاني لإقامة علاقات رئيسة، وصرّح للصحافيين المحليين قائلاً: «نحن نعيش في عالم تسوده النزاعات والتنافس. إذا كنت تريد أن تحمي المصالح البريطانية وتعززها، فإنك تحتاج إلى أن تخرج إلى هناك وتنافس».

وأضاف الدكتور عظيم إبراهيم أن المحور الاقتصادي للاتفاق الذي أبرمه كاميرون، سيتيح للمنطقة الوصول للتجارة والأمن والخبرة البريطانية. وتقوم الشركات البريطانية بالفعل بتحديث البنية التحتية للمياه في المنطقة من خلال تطوير المشاريع الكهرومائية، ومن المخطط إنفاق 50 مليون جنيه إسترليني على عمليات التطوير.

ويرتبط هذا الإنفاق بمشاريع تهدف إلى تعزيز التعليم باللغة الإنجليزية والمنح الدراسية، لجلب أفضل الطلاب إلى الجامعات البريطانية، وسوف يكون جوهر الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل، هو توفير المعادن النادرة المهمة.

وسيسمح الاستثمار والأعمال الغربية في التطوير المشترك لاستخراج هذه الموارد بمزيد من الوصول إلى مواد خام متنوعة بسعر أفضل، ويوفر فتح الطرق إلى السوق لمنطقة آسيا الوسطى، احتمال فتح المجال أمام مستويات غير مسبوقة من الاستثمار الدولي.

تقوية العلاقات

ولدى العالم الديمقراطي فرصة لتقوية هذه العلاقات من خلال المساعدة في تطوير مجموعة اقتصادية وسياسية إقليمية تضمن أمناً وازدهاراً متبادلاً على المدى الطويل.

ويجب أن تشمل المجموعة الإقليمية، على المدى الطويل، الدولتين الأخيرتين، أفغانستان وباكستان، اللتين ستفتحان طرقاً أمام «ممر جنوبي» أمام ميناء عميق للمياه الدافئة في بحر العرب، الأمر الذي من شأنه أن يدمج الدول غير الساحلية في مركز القارة في الاقتصاد البحري العالمي.

والأمر المهم هو أن التكتل الإقليمي سيمنع روسيا من تحقيق الطموحات التي كانت لديها خلال القرن الـ19 بشأن ممر جنوبي.

ويتعين على صُنّاع السياسة في واشنطن ولندن وبروكسل بالتالي تعزيز خبراتهم، ومساعدة الدول السبع على التكاتف سوياً بشكل رسمي أكثر من خلال تأسيس مجموعة «الستانات السبع الإقليمية» مدعومة ببنك الستانات السبع للبنية التحتية والاستثمار وهيئة مجموعة الستانات السبع للمعادن المهمة.

• شهدت المنطقة تغييراً شاملاً في علاقاتها من خلال تجمعات متكررة لرؤساء دول وزيارات لوزراء خارجية.

• الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وحرب أوكرانيا تسببا في حدوث تحول فعلي في السياسة الخارجية للعواصم الغربية.