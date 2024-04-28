حاكم نيويورك السابق متهم بـ «تضليل الجمهور»

وافق حاكم نيويورك السابق، أندرو كومو، على المثول أمام لجنة من المشرّعين في مجلس النواب، ومناقشة تعامل إدارته المثير للجدل مع جائحة «كوفيد-19» في دور رعاية المسنين في نيويورك. وتأتي موافقة كومو بعد أكثر من شهر من إصدار أمر استدعاء للإدلاء بشهادته. وينفي المسؤول السابق أن سياسته - التي طلبت من دور رعاية المسنين قبول المرضى المصابين بالفيروس - أدت إلى وفيات إضافية.

وبعد نحو عامين، تبيّن أن كومو «ضلل الجمهور» عندما قلّص عدد هذه الوفيات بنسبة تزيد على النصف. ومن المحتمل أن أمر كومو تسبب في وفاة 1000 شخص إضافي في دور رعاية المسنين.

عن «نيويورك بوست»