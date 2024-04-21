الحكومة الهولندية تهدّد بمغادرة «فيس بوك»

حذّرت الحكومة الهولندية من أنها قد تتوقف عن استخدام «فيس بوك» قبل الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بحماية البيانات حول كيفية استهداف المنصة لمستخدميها. وقالت وزيرة الدولة الهولندية للشؤون الرقمية، ألكسندرا فان هوفلين، إنها «تجري محادثات مع شركة (ميتا) لتغيير كيفية تشغيل صفحات شبكة التواصل التابعة لها، بناءً على نصيحة هيئة حماية البيانات». وتابعت هوفلين: «أريد في أقرب وقت ممكن توضيحاً من (ميتا) حول كيفية تلبية مخاوفنا، وإلا فسنضطر إلى التوقف عن أنشطتنا على صفحات (فيس بوك)».

وأثار المسؤولون الهولنديون للمرة الأولى التساؤلات حول استخدام الحكومة «فيس بوك» قبل عامين. عن «بوليتيكو»