الأميرة اليابانية أيكو تتألق أثناء حضورها حفل تخرجها في الجامعة

ظهرت الأميرة اليابانية أيكو في حالة متألقة في حفل تخرجها في الجامعة، بعد إنهاء دراستها للغة اليابانية والآداب. وهذه الأميرة هي الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو (63 عاماً) وزوجته الإمبراطورة ماساكو (60 عاماً)، وكانت ترتدي كيمينو تميز بأكمام منقوشة باللون الوردي الفاتح أثناء وقوفها في وجه رياح عاصفة يوم الأربعاء الماضي.

وارتدت هذه الشابة البالغة من العمر (22 عاماً)، والتي درست اللغة اليابانية وآدابها لمدة أربع سنوات، حذاءً يابانياً تقليدياً بمقدمة مقسمة ويُسمى «تابي»، وهو جزء مهم من الموضة والتاريخ في اليابان. وكانت تحمل محفظة نسائية زاهية اللون إضافة إلى زهور وردية تتناسب مع الكيمينو الملون الذي ترتديه.

وظهرت الأميرة في روح رائعة وهي تمشي عبر ممرات الجامعة في طريقها لحضور مراسم تخرجها في منطقة ميجيرو في طوكيو.

وتخطط أيكو لبدء العمل مع جمعية الصليب الأحمر بعد إكمال الجامعة، ولن يؤثر دورها المتعاقد عليه في الصليب الأحمر في واجباتها الرسمية، وتعتزم القيام بالأمرين معاً في وقت واحد، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو».

ويُعتقد أن الأميرة ستنتقل للعمل في المقر الرئيس للجمعية في حي ميناتو بطوكيو، على الرغم من عدم الكشف عن دورها الدقيق الذي ستقوم به. وقالت الأميرة أيكو في بيان لها «أشعر بالسعادة لأني سأعمل لمصلحة جمعية الصليب الأحمر اليابانية».

وتستمتع العائلة الإمبراطورية بالعلاقة المستمرة مع جمعية الصليب الأحمر اليابانية، وتعمل الإمبراطورة ماساكو الآن في منصب الرئيس الفخري للجمعية. وقالت أيكو: «أشعر بالسعادة والتواضع، لأني قادرة على العمل مع جمعية الصليب الأحمر اليابانية، وهو الأمر الذي كنت مهتمة به دائماً، وسأواصل تعلم أشياء متنوعة، والعمل بجد، مدركة أني عضوة في الجمعية، ولهذا أتمنى أن أتمكن من تقديم المساعدة للناس والجمعية، حتى ولو بطريقة بسيطة».

ومن غير المعروف بالضبط طبيعة دور أيكو في الجمعية، وتحتفظ الأميرة بحياة خاصة، وعانت سابقاً التنمر والقلق خلال طفولتها، ما جعلها تترك المدرسة لفترة. وحضرت أيكو، أخيراً، احتفالات رأس السنة الجديدة، وبدت في حالة معنوية إيجابية وهي تتألق في الصور العائلية التي تم إصدارها بمناسبة العام الجديد.