دعوات لحظر دبلجة الأفلام وبرامج التلفزيون في الفلبين

مع تصاعد المخاوف في الفلبين من انحدار معايير إتقان اللغة الإنجليزية بين طلاب المدارس، وبالتالي القدرة التنافسية الاقتصادية، دعا عضو البرلمان خوسيه فرانسيسكو بينيتز إلى منع دبلجة الأفلام الناطقة بالإنجليزية إلى اللغة الفلبينية، وكذلك منع ترجمة البرامج التلفزيونية، بهدف وقف هذا التدهور في إتقان اللغة الإنجليزية.

وأشار بينيتز في مشروع قانون عرضه على البرلمان في الـ19 من فبراير الماضي إلى أن العديد من الدراسات الدولية تظهر أن العديد من الطلاب الفلبينيين كانوا يعانون مستوى متقدماً في تراجع مهاراتهم في إتقان اللغة الإنجليزية. وأشار مشروع القانون وفق بينيتز إلى «أنه يتوجب لمعالجة هذا التراجع، تعزيز تعليم اللغة الإنجليزية، لتمكين مهارات الطلاب على تعلم الإنجليزية كلغة ثانية، ويمكن أن يتعلم الأطفال اللغة الإنجليزية من وسائل الإعلام ويطوروا كفاءتهم في هذه اللغة».

ويدعو الاقتراح إلى فرض غرامة على مقدمي الأفلام والبرامج التلفزيونية الإنجليزية المدبلجة باللغة الفلبينية، لكن لايزال يتعين عليهم تضمين ترجمات فلبينية.

وعلى الرغم من أن بعض المعلمين يعتقدون أن حظر الدبلجة يمكن أن يكون مفيداً، فإنه ليس كافياً لمعالجة السبب وراء انخفاض قدرات الطلاب الفلبينيين في اللغة الإنجليزية. وقالت مدرسة اللغة الإنجليزية، سالفي كالديرون، لطلاب المدرسة الثانوية التي تعمل فيها في مدينة بالانغا «استخدام الترجمة بدل الدبلجة في الأفلام، والبرامج الإنجليزية يمكن أن يكون مهماً في تعزيز مهارة اللغة الإنجليزية».