ألمانيا تتراجع عن زيادة الضرائب الزراعية

تراجع الائتلاف الحاكم، المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا، الخميس، جزئياً عن اقتراح بخفض الامتيازات الضريبية للمزارعين، بعد أن واجه احتجاجات. وقالت الحكومة إنها ستلغي تدريجياً الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل للمزارعين على مدى سنوات

عدة، بدلاً من خفض الفوائد فجأة كما اقترح قادة التحالف في البداية، من أجل «منح الجهات المتضررة مزيداً من الوقت للتكيف». وقالت الحكومة إنها ستتنازل عن الزيادات الضريبية المقررة على المركبات الزراعية.

وكان زعماء الائتلاف الحاكم قد أعلنوا في وقت سابق عن زيادة الضرائب على المزارعين كجزء من مسودة اتفاق الميزانية لعام 2024 التي تم تقديمها.

عن «بولتيكو»